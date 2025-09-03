Actualizado:
Mié, 03/09/2025 - 15:04
América vs Bucaramanga EN VIVO 3 de septiembre: Copa Betplay 2025
América parte con la obligación de ganar con diferencia en casa para avanzar de llave en los octavos de final.
América de Cali se enfrenta a Atlético Bucaramanga en el partido por los octavos de final de vuelta de la Copa Betplay 2025. Los escarlatas buscarán revertir la serie tras el 1-0 en contra en la ciudad bonita, donde el cuadro de Leonel Álvarez se impuso con un tanto de Luciano Pons.
Para esta oportunidad, los diablos rojos llegan en medio de dudas sobre lo que será el futuro del equipo con la obligación de sumar una victoria para no despedirse de la Copa. Sin embargo, el elenco americano arriba a la deriva por la salida de Gabriel Raimondi y sin saber quién será su nuevo técnico.
Del lado del onceno bumangués, la expectativa parte por conseguir un triunfo o un empate que le permita seguir con vida en la serie y asegurarse el tiquete en cuartos de final. Los leopardos saben que tienen la ventaja en la serie y buscarán jugar con la necesidad del cuadro escarlata.
🇦🇹 ¡DÍA DE REMONTAR EN CASA! Esta tarde recibiremos a Atlético Bucaramanga en el Pascual, con la mente puesta en conseguir el triunfo y la clasificación a la siguiente fase de la Copa BetPlay 2025. ¡VAMOS, AMÉRICA! 🔥#AMÉxBUC#CopaBetPlay pic.twitter.com/PMnjMcM1P8— América de Cali (@AmericadeCali) September 3, 2025
Siga América vs Bucaramanga EN VIVO 3 de septiembre: hora y canal para ver la Copa Betplay
El partido entre América y Bucaramanga por la vuelta de los octavos de fina en la Copa BetPlay se juega este miércoles 3 de septiembre a partir de las 5:15 de la tarde (hora de Colombia) en el estadio Pascual Guerrero.
El compromiso se podrá VER EN VIVO en WIn Sports.
