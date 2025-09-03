América de Cali se enfrenta a Atlético Bucaramanga en el partido por los octavos de final de vuelta de la Copa Betplay 2025. Los escarlatas buscarán revertir la serie tras el 1-0 en contra en la ciudad bonita, donde el cuadro de Leonel Álvarez se impuso con un tanto de Luciano Pons.

Lea también: Juan Cruz Real destapó todo sobre su llegada al América: “me han llamado”

Para esta oportunidad, los diablos rojos llegan en medio de dudas sobre lo que será el futuro del equipo con la obligación de sumar una victoria para no despedirse de la Copa. Sin embargo, el elenco americano arriba a la deriva por la salida de Gabriel Raimondi y sin saber quién será su nuevo técnico.

Del lado del onceno bumangués, la expectativa parte por conseguir un triunfo o un empate que le permita seguir con vida en la serie y asegurarse el tiquete en cuartos de final. Los leopardos saben que tienen la ventaja en la serie y buscarán jugar con la necesidad del cuadro escarlata.