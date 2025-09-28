América de Cali se enfrenta a Envigado en el partido por la fecha 13 de la Liga Betplay 2025. Los escarlatas buscarán un triunfo para acercarse a las primeras posiciones de la tabla luego del triunfo ante Deportivo Pasto.

Para esta oportunidad, los rojos llegan con buenas sensaciones tras los últimos partidos disputados en el rentado nacional. Sin embargo, el elenco escarlata arriba al compromiso con la idea de sumar una victoria para escalar posiciones y acercarse al grupo de los ocho.

Del lado del onceno antioqueño, la expectativa parte por conseguir un triunfo o un empate que le permita sumando unidades en la tabla del descenso. Los naranjas no tienen margen de error y una derrota los condena a la segunda división después de casi 18 años en primera.