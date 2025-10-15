Actualizado:
Mié, 15/10/2025 - 17:56
América vs Junior EN VIVO HOY 15 de octubre: Copa Betplay 2025
América busca la clasificación a semifinales para seguir en la lucha por la Copa.
América de Cali se enfrenta al Junior de Barranquilla en el partido de vuelta por los cuartos de final en la Copa Betplay 2025. Los rojos buscarán mantener la ventaja en la serie luego del triunfo por 2-1 en el primer partido.
Lea también: América recupera figura de Selección para Copa BetPlay contra Junior
Para esta oportunidad, los escarlatas llegan en medio de dudas sobre el rendimiento del equipo que no ha tenido su mejor versión en lo que va de la Liga. Sin embargo, el elenco de David González arriba con la obligación de seguir vivo en Copa para intentar ganar un título.
Del lado del onceno tiburón, la expectativa parte por conseguir un triunfo que le permita seguir soñando con el título. Los de Alfredo Arias saben que tienen la desventaja de jugar con el público en contra, pero deben dar pelea como uno de los mejores equipos de este semestre en el FPC.
EN VIVO COPA BETPLAY AMÉRICA VS JUNIOR
Siga América vs Junior EN VIVO 15 de octubre: hora y canal para ver la Copa Betplay
El partido entre América y Junior por la vuelta de los cuartos de final en la Copa BetPlay se juega este miércoles 15 de octubre a partir de las 8:20 de la noche (hora de Colombia) en el Estadio Pascual Guerrero de Cali.
El compromiso se podrá VER EN VIVO en WIn Sports.
Fuente
Antena 2