América de Cali se enfrenta al Junior de Barranquilla en el partido de vuelta por los cuartos de final en la Copa Betplay 2025. Los rojos buscarán mantener la ventaja en la serie luego del triunfo por 2-1 en el primer partido.

Lea también: América recupera figura de Selección para Copa BetPlay contra Junior

Para esta oportunidad, los escarlatas llegan en medio de dudas sobre el rendimiento del equipo que no ha tenido su mejor versión en lo que va de la Liga. Sin embargo, el elenco de David González arriba con la obligación de seguir vivo en Copa para intentar ganar un título.

Del lado del onceno tiburón, la expectativa parte por conseguir un triunfo que le permita seguir soñando con el título. Los de Alfredo Arias saben que tienen la desventaja de jugar con el público en contra, pero deben dar pelea como uno de los mejores equipos de este semestre en el FPC.