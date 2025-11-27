América vs Medellín EN VIVO 27 de noviembre: Cuadrangulares Liga Betplay 2025-2

América de Cali se enfrenta a Medellín en el partido por la fecha 3 de los Cuadrangulares de Liga Betplay 2025-2. Los escarlatas buscarán un triunfo para mantenerse en la pelea y con chances de clasificar a la final del segundo semestre.

Para esta oportunidad, los diablos rojos llegan en medio de raras sensaciones sobre lo que será el futuro del equipo, con la obligación de sumar para seguir peleando el cupo a la final Sin embargo, el elenco caleño sabe que de ceder puntos en casa quedaría al borde de la eliminación.

Del lado del onceno poderoso, la expectativa parte por conseguir un triunfo o un empate que le permita meterse en la pelea por el tiquete a la serie por el título. Tras el empate de Nacional y Junior en el otro duelo del Grupo A, las chances están abiertas