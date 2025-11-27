Actualizado:
Jue, 27/11/2025 - 17:25
América vs Medellín EN VIVO 27 de noviembre: Cuadrangulares Liga Betplay 2025-2
América y Medellín buscan un triunfo para meterse en la pelea por el tiquete a la final.
América de Cali se enfrenta a Medellín en el partido por la fecha 3 de los Cuadrangulares de Liga Betplay 2025-2. Los escarlatas buscarán un triunfo para mantenerse en la pelea y con chances de clasificar a la final del segundo semestre.
Para esta oportunidad, los diablos rojos llegan en medio de raras sensaciones sobre lo que será el futuro del equipo, con la obligación de sumar para seguir peleando el cupo a la final Sin embargo, el elenco caleño sabe que de ceder puntos en casa quedaría al borde de la eliminación.
Del lado del onceno poderoso, la expectativa parte por conseguir un triunfo o un empate que le permita meterse en la pelea por el tiquete a la serie por el título. Tras el empate de Nacional y Junior en el otro duelo del Grupo A, las chances están abiertas
EN VIVO ⚽ América v.s. Medellín - Liga Betplay 2025-II
Siga América vs Medellín EN VIVO 27 de noviembre: hora y canal para ver la Liga Betplay
El partido entre América y Medellín por la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay se juega este jueves 27 de noviembre a partir de las 6:30 de la tarde (hora de Colombia) en el estadio Pascual Guerrero.
El compromiso se podrá VER EN VIVO en WIn Sports.
