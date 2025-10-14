Actualizado:
Mar, 14/10/2025 - 17:58
Puerto Rico vs Argentina EN VIVO hora y canal para ver el amistoso
La selección argentina visita a Puerto Rico en partido amistoso de preparación para el Mundial 2026.
Argentina jugará su segundo partido amistoso de esta fecha FIFA frente a Puerto Rico, un partido muy accesible para la selección de Scaloni que buscará darle minutos e importancia a jugadores que no son fijos en la selección como Nico Paz.
El partido entre Puerto Rico y Argentina llega en un momento muy diferente para ambos equipos. Por un lado, Puerto Rico busca seguir creciendo y aprovechar estos encuentros para medir su progreso frente a una de las potencias del fútbol mundial. El equipo caribeño ha venido mostrando orden y una idea cada vez más clara, con futbolistas jóvenes que quieren dejar una buena imagen y demostrar que el trabajo que se viene haciendo empieza a dar resultados.
Argentina, por su parte, llega con la confianza de quien mantiene su estatus de campeón del mundo, pero también con la intención de seguir afinando detalles rumbo a los próximos compromisos oficiales. Más allá de los nombres, el equipo de Scaloni sigue apostando por el juego colectivo, la solidez y la intensidad que lo caracterizan.
Hora y canal para ver el partido
El partido se jugará hoy 14 de octubre a partir de las 7:00p.m. y se podrá disfrutar por la señal en vivo de TyC Sports y Telefé.
COL, ECU, PER: 7:00P.M.
ARG, URU, CHI: 9:00P.M.
