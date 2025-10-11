[Video] Llegó el primero de Colombia Lucumí marcó tras centro de James

La selección Colombia pegó primero en el amistoso con México, en el minuto 16 tras un gran cobro de tiro libre del capitán James Rodríguez, Lucumí empujó el balón para poner el primero de la tricolor. El partido de preparación para el Mundial 2026 empieza con pie derecho para Colombia que busca probar e imponerse a una de las más grandes selecciones de Concacaf.

Así fue el gol.