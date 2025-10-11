Cargando contenido

[Video] Llegó el primero de Colombia Lucumí marcó tras centro de James
[Video] Llegó el primero de Colombia Lucumí marcó tras centro de James
AFP
Amistosos
Actualizado:
Sáb, 11/10/2025 - 20:43

[Video] Llegó el primero de Colombia Lucumí marcó tras centro de James

Llegó el primero de la selección Colombia tras un gran centro de James.

La selección Colombia pegó primero en el amistoso con México, en el minuto 16 tras un gran cobro de tiro libre del capitán James Rodríguez, Lucumí empujó el balón para poner el primero de la tricolor. El partido de preparación para el Mundial 2026 empieza con pie derecho para Colombia que busca probar e imponerse a una de las más grandes selecciones de Concacaf

Así fue el gol. 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Selección Colombia

Selección Colombia

Imagen

Partido Amistoso

Imagen

Selección de México

Cargando más contenidos

Fin del contenido