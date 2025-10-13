Actualizado:
Ancelotti abre la posibilidad del regreso de Neymar ¿Llegará al Mundial?
El astro brasileño ha sido el gran ausente de la selección brasileña por mucho tiempo.
Uno de los mejores jugadores brasileños de la historia, de hecho el máximo goleador de la selección es Neymar, el habilidoso jugador lleva ya mucho tiempo apartado de las convocatorias con la "Canarinha", muchas veces, por no decir todas, por problemas físicos que no le han permitido retomar su mejor nivel. Pues en rueda de prensa previa al partido frente a Japón el entrenador Carlo Ancelotti habló de la posibilidad de volver a ver a Ney con la selección.
El entrenador fue muy claro y dejó al mundo del futbol ilusionado.
Todo lo define el físico de Ney
El exentrenador del Real Madrid siempre ha mantenido la misma respuesta cuando le preguntan por Neymar. No se complica con comentarios ni se mete en polémicas, simplemente deja claro que el brasileño siempre tendrá un espacio en el equipo si está en buena condición física. Ancelotti ha sido constante con esa idea cada vez que le consultan, dejando ver que confía en el talento del jugador, pero que todo depende de su estado físico.
Cuando está en buena forma, tiene calidad para jugar no sólo en la selección, sino en cualquier equipo del mundo
Dijo Ancelotti en rueda de prensa en Tokio, donde Brasil jugará mañana contra Japón en un amistoso previo al Mundial de 2026.
Marzo, la fecha límite
Neymar todavía tiene chances de llegar al Mundial, pero para eso necesita estar completamente recuperado antes de marzo, que es la fecha límite para entrar en la lista de jugadores que podrían ir al torneo en Estados Unidos, Canadá y México, según confirmó Ancelotti. “La fecha FIFA de marzo podría ser la lista que jugará el Mundial. Tenemos que gestionar ambas cosas. Un equipo que se irá definiendo gradualmente con otros jugadores que queremos ver cómo se integran en el juego”, explicó el técnico italiano.
