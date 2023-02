El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, aseguró, tras la victoria de su equipo en la final del Mundial de Clubes frente al Al Hilal (5-3), que tiene "muchísima confianza" para lo que resta de temporada, con los títulos de Liga y Liga de Campeones, que conquistaron la pasada temporada, por delante ya que, comentó que "la caldera está llegando a la temperatura".



"Lo hemos hecho bien arriba. Es un título importante para todos los madridistas y para nosotros, va a ser un impulso para preparar bien el final de temporada, donde nosotros tenemos muchísima confianza. La caldera está llegando a la temperatura", dijo en zona mixta.

Un Ancelotti que quiso restar importancia a los tres goles encajados por su equipo, aunque reconoció "fallos defensivos".



"Esto pasa en los partidos. Era un partido cerrado y se ha abierto en tres ocasiones, pero tenemos que mirar en lo que hemos conseguido, porque esto acaba una temporada pasada inolvidable", analizó.



"Tengo que buscar sitio en la vitrina porque está bastante llena", bromeó tras conquistar su octavo título con el Real Madrid, igualando los que consiguió en su tiempo en el Milan.



"Son dos clubes de fútbol, dos familias, manejadas muy bien con presidentes como Silvio Berlusconi, que fue y sigue siendo un grande, y Florentino Pérez, que son los primeros aficionados del club", declaró.



Además, volvió a descartar tajantemente que su futuro pase por ser seleccionador de Brasil, siempre y cuando pueda continuar en el Real Madrdid.



"No sé nada. Estoy muy contento aquí, hasta que no me echen, que es una mala palabra, me quedo aquí", declaró.



Además, respecto a la continuidad del alemán Toni Kroos, quien acaba contrato el próximo 30 de junio, desveló que "ya lo tiene decidido", aunque no quiso desvelarla.



Un Ancelotti que confirmó que tanto Benzema, quien volvió a jugar este sábado tras perderse los dos últimos encuentros, como Militao, sin minutos en la final, "están bien"; a la vez que tranquilizó asegurando que Thcouaméni sufre "solo un golpe".



Por su parte, analizó la figura de un Valverde que marcó dos goles en la final, superando los diez que le puso como objetivo y recibió la buena noticia de que, tras semanas difíciles, finalmente será padre por segunda vez.



"Ha vuelto Valverde, no nos olvidamos de él. Se ha quitado un peso en su familia. Encantado por esto, más de dos goles. Agradecido porque no tengo que romper mi carnet, ya que ha llegado a once goles", destacó.

Y también ponderó la evolución de Vinicius, elegido Balón de Oro del Mundial de Clubes.



"'Vini' está progresando. Una progresión que empezó el año pasado, junto al equipo. Estamos encantados con él porque, sobre todo, vemos que sigue mejorando. Es mucho más efectivo ahora y, sobre todo, marca la diferencia en todos los partidos", dijo.



"Hemos tenido un ambiente fantástico en Rabat. Una jugada limpia, bonita, nos han respetado mucho, con muchos aficionados nuestros. Encantado de estar aquí, lo hemos pasado bien y volvemos a casa con el título, que es lo importante", catalogó sobre su estancia en Marruecos.