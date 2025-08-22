Ancelotti arremetió contra la FIFA y la UEFA: "se juega demasiado y mal"

Carlo Ancelotti, experimentado director técnico que está actualmente al frente de la selección de Brasil, arremetió en contra de la FIFA y de la UEFA debido al calendario de competencias en el mundo.

El estratega cuestionó que en el fútbol actual "se juega mucho", pero se hace mal, por lo que sugirió revisar esta situación.

"Sí, se juega demasiado y mal, el fútbol es más analítico, intenso, rápido, pero la FIFA y la UEFA deben revisar los calendarios, hay demasiados partidos, no todos de calidad, y demasiadas lesiones", declaró en una entrevista con Il Giornale.