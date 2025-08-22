Actualizado:
Ancelotti arremetió contra la FIFA y la UEFA: "se juega demasiado y mal"
Ancelotti cuestionó el calendario del fútbol mundial.
Carlo Ancelotti, experimentado director técnico que está actualmente al frente de la selección de Brasil, arremetió en contra de la FIFA y de la UEFA debido al calendario de competencias en el mundo.
El estratega cuestionó que en el fútbol actual "se juega mucho", pero se hace mal, por lo que sugirió revisar esta situación.
"Sí, se juega demasiado y mal, el fútbol es más analítico, intenso, rápido, pero la FIFA y la UEFA deben revisar los calendarios, hay demasiados partidos, no todos de calidad, y demasiadas lesiones", declaró en una entrevista con Il Giornale.
Ancelotti sugirió solución
Para Carlo Ancelotti la cantidad de equipos por liga debería ser de 18 y así no se registrarían partido de "baja calidad".
"Me parece una buena solución reducir de 20 a 18 equipos en ligas, se evitarían enfrentamientos de baja calidad y así los gastos también serían más lógicos. Pero debe haber acuerdo entre las partes y hasta ahora esto no ha sucedido", explicó el italiano.
Por otro lado, el italiano aseguró que los directivos del fútbol mundial no se atreven a invitar a los jugadores y a los entrenadores en las mesas de negociación, ya que son los que más dinero mueven en el fútbol.
"Jugadores y entrenadores somos los mejor pagados, quizá por eso no nos quieren en la mesa para hablar de este tema", añadió.
Fuente
Antena 2