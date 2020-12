Ancelotti confirmó que James también se pierde el partido ante Manchester United

Continúan las malas noticias para el colombiano James Rodríguez en el Everton. El técnico del equipo inglés, Carlos Ancelotti, confirmó este martes que el jugador tampoco estará esta semana en el duelo de la Carabao Cup.

Lea también: Juan Cuadrado se acerca a los doscientos partidos con la Juventus

En rueda de prensa, el entrenador italiano confirmó que el colombiano continúa su proceso de recuperación y que por ello no será de la partida ante el Manchester United este miércoles 23 de diciembre a las 3:00 pm de Colombia.

"James Rodríguez se perderá el duelo ante el Manchester United. No está disponible aún", dijo el entrenador en rueda de prensa.

En este momento no se conoce con claridad cuál es la lesión que está enfrentando el futbolista cucuteño. La mala noticia es que ya acumula 4 partidos fuera de la alineación del equipo, al cual llegó este año procedente del Real Madrid.

"No nos preocupa. Estamos tristes porque James es un jugador importante para nosotros, pero si no puede jugar, no está listo, no podemos presionarlo para que vuelva. Tenemos que esperar. Puede estar disponible para el próximo juego o el juego posterior", dijo el entrenador.

Este juego ante el Manchester United corresponde a la fase de cuartos de final del torneo. Everton espera conseguir el boleto a la siguiente ronda, por lo que la participación de James era muy importante para el equipo de Liverpool.

Le puede interesar: Zidane confiesa que le "molestan" las críticas a los arbitrajes que recibe el Real Madrid

El juego del fin de semana por la Premier League será ante el Sheffield United programado para el sábado 26 de diciembre. El Everton actualmente está en la cuarta casilla de la clasificación con un total de 26 puntos.