Ancelotti da pistas sobre su futuro y avisa al Barça antes del clásico

En la víspera de un nuevo Clásico que puede definir buena parte de La Liga, Carlo Ancelotti transmitió serenidad y seguridad en la sala de prensa. El técnico del Real Madrid dejó claro que confía plenamente en sus jugadores de cara al duelo contra el Barcelona: “Si los jugadores me escuchan, va a salir bien”, afirmó con convicción.

Durante su comparecencia, el entrenador italiano no solo expresó tranquilidad ante las circunstancias, sino que también remarcó que la preparación mental y táctica del equipo será clave para enfrentarse a un rival que suele imponer presencia territorial. Según Ancelotti, mantener el orden defensivo y saber detectar los puntos débiles del adversario será determinante para salir con los tres puntos de Montjuïc.

En cuanto al estado físico y emocional del plantel, el técnico blanco aseguró que el equipo llega en buena forma pese a las bajas. Señaló especialmente a Rodrygo y Arda Güler, quienes han entrenado con normalidad y están disponibles para la convocatoria. “No hay muchas alternativas para el once inicial, pero los jugadores que estarán disponibles llegan muy bien preparados”, indicó.

Ancelotti también abordó el golpe anímico que significó la reciente eliminación en Champions. Reconoció que es inevitable que afecte al vestuario, pero insistió en que el grupo sabe cómo reaccionar. “Después de una decepción, el fútbol siempre te da la oportunidad de responder. Tenemos que centrarnos de inmediato en el próximo reto”, reflexionó.

Además, fue consultado sobre la actualidad de Xabi Alonso, exjugador suyo y ahora técnico revelación en el Bayer Leverkusen. El italiano no escatimó elogios: “Está haciendo un trabajo increíble. Para mí, ya es uno de los mejores entrenadores del mundo”.

Sobre su propio futuro, evitó cualquier tipo de especulación y dejó claro que no es el momento para pensar más allá del presente. “Este partido se prepara solo, no hace falta motivar a nadie. Lo externo no nos ha afectado. Estamos plenamente concentrados en el objetivo”, sentenció. También quiso enviar un mensaje de continuidad y amor por el club: “El Real Madrid no se termina, sigue y seguirá para siempre”.

Finalmente, Ancelotti remarcó que el Clásico se definirá en los pequeños detalles. Para él, neutralizar el dominio territorial del Barça y aprovechar sus desajustes defensivos serán factores clave. “Nadie es perfecto. Barcelona tiene puntos fuertes, pero también algunas debilidades que debemos explotar”, concluyó.

Con un discurso claro y lleno de confianza, Ancelotti refuerza su liderazgo en un momento crucial de la temporada. El técnico sabe que el Clásico puede marcar el rumbo de La Liga y está convencido de que su equipo está preparado para el desafío.