Ancelotti le puso ultimátum a Neymar en el Mundial: hay una condición

Las Eliminatorias Sudamericanas acabaron con la clasificación anticipada de Brasil que tuvo en las últimas jornadas el profesionalismo de Carlo Ancelotti como el director técnico que dejó el Real Madrid para dirigir por primera ocasión a una selección.

Brasil le tendió la mano y desde que llegó, mucho se ha hablado de su relación con máximas figuras brasileñas como Neymar Jr que no ha podido recuperarse completamente de una lesión que lo sacó por más de un año cuando jugaba en el Al Hilal de Arabia Saudita.

Aunque su llegada al Santos prometía volver a la selección para las Eliminatorias y para el Mundial, ni Dorival Júnior ni Carlo Ancelotti lo convocaron entendiendo que no estaba al 100%. Mucha razón tuvo, pues tampoco ha encontrado la regularidad en el ‘Peixe’ y hace pocos partidos fue que le dieron la confianza como titular.

En ese sentido, y, después de un intercambio de declaraciones entre el italiano y la estrella brasileña, se conoció el ultimátum que le puso Carlo Ancelotti a Neymar para poder estar en el Mundial de 2026.

EL ULTIMÁTUM DE CARLO ANCELOTTI A NEYMAR

Neymar terminó el año sin poder jugar en la selección de Brasil pese a que se pensó que podía regresar en las fechas 15 y 16 en junio. El entrenador italiano que debutaba lo puso en la lista previa, pero una recaída de una lesión lo dejó afuera. En ese sentido, ‘Carletto’ se mantuvo en la misma línea, dejándole un aviso fuerte al atacante ex Barcelona y PSG.

En diálogo con France Football, Carlo afirmó que, “una selección debe llamar a los más talentosos, pero un jugador con talento también debe estar en buena forma física, debe estar al 100% y no al 80%”. Claramente esto era una indirecta para Neymar que debe mejorar físicamente si quiere jugar el Mundial.

Y Ancelotti se lo reconoció a Ney, “Neymar es el jugador brasileño con más talento, tuvo un problema físico y se recuperó rápido, pero quiero que esté realmente bien para poder jugar. Participará en el Mundial si está en buena forma física porque desde el punto de vista técnico no hay discusión”.

En ese sentido, la única manera para garantizar su lugar en la convocatoria es que se recupere físicamente en estos meses que el Santos le pueda darle titularidades y minutos para obtener esa regularidad, salir del miedo de una lesión fuerte y volver a estar dentro de la ‘Canarinha’.

ANCELOTTI NO DEJÓ DE AVISAR A NEYMAR

Además de lo anterior, Carlo Ancelotti le dio la última alerta a Neymar y le mostró la realidad para que pueda ganarse su puesto en la selección brasileña en el Mundial, “Neymar debe tener el objetivo de estar listo en junio, no importa si no está en la lista de octubre, noviembre o marzo”.

Bajo esa condición estará toda la base para definir si Neymar logrará estar o no en la lista oficial rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. La idea es que desde las próximas Fechas FIFA pueda estar el astro brasileño si así lo considera Carlo para que tome regularidad.