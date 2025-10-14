Actualizado:
Ancelotti preocupa para el Mundial: sumó una nueva derrota con Brasil
Carlo Ancelotti comenzó su camino de preparación rumbo al Mundial y lo hizo con el "pie izquierdo" perdiendo ante Japón.
Una nueva cita mundialista está a punto de empezar y los equipos que ya terminaron con la fase de las eliminatorias y se quedaron con su respectiva clasificación se empiezan a mover con una serie de partidos amistosos para no bajar el ritmo.
La Selección de Brasil es justamente uno de los equipos que clasificó al Mundial 2026 y de la mano de Carlo Ancelotti se esperaba hacer una buena participación, pero el panorama se está complicando. La 'canarinha' jugó un amistoso disputado en Tokio contra la selección de Japón, la cual consiguió una remontada memorable imponiéndose por 3 a 2 frente al equipo sudamericano.
Japón le remontó a Brasil y dejó de brazos cruzados a Ancelotti
El partido, que formaba parte de la gira asiática de la “Canarinha”, dejó un balance de rendimiento, dudas en el planteamiento táctico de Ancelotti y momentos de brillo individual por parte de la escuadra japonesa.
El duelo tuvo un inicio prometedor para Brasil, ya que sobre los 26 minutos, Paulo Henrique abrió el marcador con una definición ajustada tras una buena jugada colectiva. Seis minutos después, Gabriel Martinelli amplió la ventaja con un remate en el área, lo que parecía poner control total del partido al equipo de Carlo Ancelotti.
Sin embargo, en la segunda mitad Japón demostró otra actitud. A los 52 minutos, un fallo grave de Fabricio Bruno le dio a Takumi Minamino la ocasión de descontar, y no perdonó. Poco después, a los 62, Keito Nakamura aprovechó un rebote mal despejado para empatar el marcador. El golpe definitivo lo dio Ayase Ueda a los 71 minutos con un cabezazo certero, al que el arquero brasileño Hugo Souza no respondió con efectividad.
Próximo partido de Ancelotti rumbo al Mundial
El siguiente reto de la Selección de Brasil será en la Ventana de partidos internacionales organizada por la FIFA entre el 10 y 18 de noviembre, las últimas del calendario 2025. Ancelotti todavía no tiene rivales definidos, pero deberá "partear el tablero" si quiere llegar en óptimas condiciones al Mundial.
