Ancelotti preocupa para el Mundial: sumó una nueva derrota con Brasil

Una nueva cita mundialista está a punto de empezar y los equipos que ya terminaron con la fase de las eliminatorias y se quedaron con su respectiva clasificación se empiezan a mover con una serie de partidos amistosos para no bajar el ritmo.

La Selección de Brasil es justamente uno de los equipos que clasificó al Mundial 2026 y de la mano de Carlo Ancelotti se esperaba hacer una buena participación, pero el panorama se está complicando. La 'canarinha' jugó un amistoso disputado en Tokio contra la selección de Japón, la cual consiguió una remontada memorable imponiéndose por 3 a 2 frente al equipo sudamericano.

Japón le remontó a Brasil y dejó de brazos cruzados a Ancelotti

El partido, que formaba parte de la gira asiática de la “Canarinha”, dejó un balance de rendimiento, dudas en el planteamiento táctico de Ancelotti y momentos de brillo individual por parte de la escuadra japonesa.

El duelo tuvo un inicio prometedor para Brasil, ya que sobre los 26 minutos, Paulo Henrique abrió el marcador con una definición ajustada tras una buena jugada colectiva. Seis minutos después, Gabriel Martinelli amplió la ventaja con un remate en el área, lo que parecía poner control total del partido al equipo de Carlo Ancelotti.