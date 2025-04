Ancelotti se despide de Brasil: revelan razón que frustra su llegada

El entrenador italiano no ha tenido una buena temporada con el Real Madrid y desde ya se habla sobre su llegada a la dirección técnica del cinco veces campeón del Mundo, pero lo cierto es que Brasil tomaría una decisión que afectaría la llegada del entrenador.

En las últimas horas se ha dado a conocer que Ancelotti no llegaría a la selección de Brasil pues aunque se esperaba que se vinculara para la fecha FIFA del mes de junio, lo cierto es que la Federación Brasileña no tiene tiempo para esperar al mandamás y tomaría un nuevo rumbo.

""La Federación Brasileña NO tiene planes de esperar mucho tiempo para que el Real Madrid y Carlo Ancelotti aclaren su proceso de salida. El Real Madrid NO pagará ninguna tarifa de salida y Brasil NO esperará, ya que el acuerdo ahora puede fracasar. Jorge Jesús sigue siendo una opción en la lista de la CBF", dio a conocer el periodista especializado Fabrizio Romano sobre el caso.

De ser así, Ancelotti dejaría el Madrid y se quedaría sin equipo, mientras que Brasil seguiría su camino de la mano de un nuevo mandamás con el objetivo de ganar el Mundial del 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.