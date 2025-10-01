Ancelotti se olvidó de Neymar: convocatoria sorpresiva para Fecha FIFA

Quedan pocos días para que arranquen los partidos amistosos que pondrán a prueba a las selecciones clasificadas para el Mundial de 2026. Brasil consiguió su tiquete en las últimas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas y lo hizo sin Neymar Jr que no pudo ser de la partida por la recuperación de su lesión y por reincidencia en ellas.

Vea también: Colombia tendría cambios para el Mundial Sub 20: DT lo confirmó

Cuando Carlo Ancelotti llegó al banquillo alcanzó a tener en cuenta a Neymar en las primeras convocatorias preliminares, pero poco después, bajó al astro del Santos de las listas oficiales. Esto generó curiosidad entre el jugador y el director técnico cuando se esperaba el regreso de ‘Ney’.

A su vez, Carlo Ancelotti se olvidó de sus anteriores dirigidos como Rodrygo que dejó de ser convocado, y Vinícius Júnior que no hizo parte de los dos últimos compromisos de Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas.

En ese orden de ideas, el entrenador italiano tomó la decisión de volver a tener en cuenta a Rodrygo, Vinícius Júnior y Eder Militao, acordándose de los futbolistas del Real Madrid y dejando afuera a Endrick que no ha podido sumar minutos en esta temporada con el cuadro español. Además, tampoco aparece Neymar.

CONVOCATORIA DE LA SELECCIÓN DE BRASIL PARA LA FECHA FIFA DE OCTUBRE

Sin duda alguna, para estos compromisos de preparación, Brasil, al igual que las otras selecciones que irán al Mundial deberán empezar a ver con qué jugadores contarán para la cita orbital de junio en 2026. El regreso de Rodrygo puede ser ideal para que el extremo que tampoco cuenta con la regularidad deseada en el Real Madrid pueda ser tenido en cuenta para afrontar la Copa del Mundo.

Lo que sí parece ser una certeza de cara al Mundial tiene que ver netamente con la situación de Neymar que ha vuelto a reincidir en lesiones que lo han dejado afuera de las listas oficiales de Carlo Ancelotti. Justamente, no viene jugando con Santos por un golpe que lo sacó de competencia y en el club paulista afirman que regresará hasta noviembre.

Le puede interesar: Santa Fe sorprende y confirma a su técnico

Brasil enfrentará en octubre a Corea del Sur en Seúl y visitará a Japón en Chofu, Tokio. Dos pruebas complejas ante dos selecciones que estarán en la Copa del Mundo y que serán puntos de partida para prepararse de cara a la cita orbital. Entre las ausencias se destaca la de Alisson, Alexsandro y Marquinhos.

Porteros: Bento, Ederson, Hugo Souza

Defensas: Caio Henrique, Carlos Augusto, Douglas Santos, Militao, Fabricio Bruno, Gabriel Magalhaes, Beraldo, Vanderson, Wesley.

Volantes: André, Bruno Guimaraes, Casemiro, Joao Gomes, Joelinton, Paquetá.

Delanteros: Estêvão, Martinelli, Igor Jesús, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrygo, Vinicius.