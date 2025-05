Ancelotti se sinceró tras dejar al Real Madrid: "No tengo ganas de entrenar..."

Este sábado 24 de mayo, Carlo Ancelotti vivirá su último partido como entrenador del Real Madrid. A partir del domingo, tomará vuelo para cumplir su contrato de dos años con la selección de Brasil en una historia que iniciará enfrentando a Ecuador el 5 de junio en condición de visitante. Cinco días después, hará su presentación frente a su hinchada contra Paraguay.

Sin duda alguna, la salida de Carlo Ancelotti toca muchas fibras en el Real Madrid por ser el entrenador con más títulos en la larga historia del conjunto madrileño. Fueron 15 trofeos, una cifra que nadie ha podido igualar y que será difícil para Xabi Alonso, el primero en llegar tras la salida del italiano de la dirección técnica.

Vea también: Ancelotti destapó la verdadera razón de su llegada a Brasil: "No quiero traicionar"

La realidad es que Brasil podrá darse el lujo de tener en sus filas a Carlo, mientras que Ancelotti seguirá siendo fiel a ese amor que tiene por el Real Madrid y que nunca lo perderá sino hasta el día de su muerte. De hecho, en una emotiva rueda de prensa, el ex Milan, Bayern Múnich, Chelsea, entre otros, dio claves que indican la verdadera razón por la que tomó la oferta de la ‘Canarinha’.

Siguiendo por esa misma línea, el entrenador dudó cuando le preguntaron por lo que puede venir en cuestión de dos años cuando acabe su contrato con Brasil, si seguirá o si firmará con otro club.

LA RESPUESTA DE CARLO ANCELOTTI QUE EMOCIONA AL REAL MADRID

En primer lugar, Carlo Ancelotti se sinceró y afirmó que tomó la oferta de Brasil porque nunca ha querido traicionar al Real Madrid firmando con otro equipo. El italiano se casó con el club blanco y no estaría dispuesto a tomar otro cargo en una institución. Además, no ha contado con la suerte de dirigir a una selección y pelear por un Mundial es lo que más lo motiva.

Con este panorama, dejó claro que, pese a que no sabe si volverá al club español, sí tiene claro lo que quiere hacer cuando termine su vínculo con la ‘Canarinha’, “me estás preguntando por cosas que no sé. Como he dicho, mi relación con el Real Madrid será para siempre y, como he dicho muchas veces, no tengo ganas de entrenar a ningún otro club, o no las tenía, tras el Real Madrid. En el futuro... pues no sé. Pero el futuro inmediato es hacerlo bien con Brasil”.

Le puede interesar: Real Madrid lo hizo oficial: Carlo Ancelotti no será más el DT

Fiel a su amor por el Real Madrid, ‘Carletto’ cierra una experiencia en clubes y al parecer, no volvería a tomar el mismo camino, dado que no quiere traicionar al conjunto ibérico. Pasó sus mejores años en la capital de España y no quiere tomar otro club.

LA PRIMERA PRELISTA DE BRASIL EN LA ERA DE CARLO ANCELOTTI

Enfocado en Brasil y en no traicionar al Real Madrid, lo primero que vendrá para el italiano será lanzar la convocatoria el mismo lunes 26 de mayo cuando tome el cargo oficialmente. Carlo Ancelotti le madrugó a las Eliminatorias y confirmó la lista preliminar de 21 jugadores que podrían quedarse en la nómina oficial.

Entre la lista, aparecen cuatro novedades. Neymar, Richarlison, Oscar y Casemiro que regresan a las convocatorias. En esa lista que reveló Globo Esporte no aparece Vinícius, pero seguramente, su dirigido en el Real Madrid encabezará la lista oficial. Así las cosas, esta es la convocatoria preliminar:

Lea también: Ancelotti le madruga a las Eliminatorias y definió primera prelista: tres sorpresas

“Wesley, Alexsandro, Danilo, Léo Ortiz, Gerson y Pedro (Flamengo); Vanderson y Caio Henrique (Mônaco), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Oscar (São Paulo), Hugo Souza (Corinthians), Alan Patrick (Internacional), Alexsandro (Lille), Igor Paixão (Feyenoord), Andrey Santos (Strasbourg), Evanílson (Bournemouth), Dodô (Fiorentina), João Pedro (Brighton), Neymar (Santos), Casemiro (Manchester United), Richarlison (Tottenham)”.