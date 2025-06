Ancelotti tendría días contados en Brasil: estas son las exigencias

- Consolidar un mediocampo -

Kfouri anticipa que el "problema" principal "será quién alimentará el ataque" de la Canarihna.

Con los volantes creativos reemplazados en las canteras brasileñas por los mediocampistas defensivos y los extremos rápidos, la Seleção enfrenta escasez de ideas y talento en el mediocampo.

En sus dos últimas salidas contra Colombia (2-1) y Argentina(1-4) ensayó cuatro nombres para esas posiciones: Bruno Guimaraes, Gerson, André y Joelinton. Ninguno convenció.

En el Madrid, Ancelotti "tenía a Toni Kroos como línea de suministro para Vini. Brasil no tiene un Toni Kroos", opina el analista británico Tim Vickery, en el podcast The Brazilian Shirt Name.

No en vano, la primera lista de Ancelotti trajo la mayoría de las novedades en el mediocampo, especialmente del excapitán Casemiro (Manchester United), que regresa después de un año y medio.

También vuelve Andreas Pereira (Fulham), mientras que Andrey Santos (Strasbourg), una de las esperanzas de la zona, se estrena en una convocatoria para un partido clasificatorio.

- Encontrar laterales -

Otra crisis de identidad en el fútbol brasileño: la falta de defensores laterales con potencial ofensivo, de la línea de los legendarios Cafú, Carlos Alberto o Roberto Carlos.

Ancelotti apuesta por el zurdo Carlos Augusto, quien no estaba en la Seleção desde 2023 y viene de ser subcampeón de la Liga de Campeones de Europa con el Inter de Milán.

También contará con la dupla del Flamengo, Wesley França y Alex Sandro, a quienes vio jugar en el Maracaná la semana pasada, en una sufrida victoria 1-0 sobre el Deportivo Táchira venezolano por la Libertadores.