Ander Herrera ataca a la Superliga Europea porque "acaba con el sueño" del fútbol

El centrocampista español del París Saint-Germain Ander Herrera se pronunció este lunes en contra del proyecto de creación de una Superliga Europea impulsado por doce poderosos clubes, a los que acusó de "acabar con el sueño del fútbol".



En un mensaje publicado en las redes sociales, el exjugador del Athletic de Bilbao afirmó que no puede mantenerse callado frente al "robo" por parte de "los ricos" del fútbol "que el pueblo creó y que no es otra cosa que el deporte más bonito del planeta".



"Me enamoré del fútbol popular, del fútbol de los aficionados, del sueño de ver al equipo de mi corazón competir contra los más grandes. Si esta Superliga Europea avanza, se acabaron esos sueños", afirma el futbolista, cuyo club no aparece entre los doce fundadores de esta nueva competición que desafía a la Liga de Campeones de la UEFA.