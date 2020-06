Anderson Arroyo contó cómo fue su experiencia en Liverpool con Jurgen Klopp

Tras recuperarse de una lesión que lo alejó de Liverpool, Anderson Arroyo recuperó su lugar en el Mlada Boleslav de República Checa, buscando volver a retomar su nivel y, en algún momento, ganarse un lugar en el vigente campeón de Champions League. Por eso, en diálogo con el programa 'Planeta Fútbol' con Antena 2, el futbolista contó cómo es su vida en el país europeo y cómo se juega en un país cuya Liga se renovó hace algunos días sin público.

Sobre la forma en la que lo han tratado en República Checa, el futbolista aseguró: "Las personas en la calle son agradables y no he tenido inconveniente". De igual manera, refiriéndose a el cómo fue tratado en Liverpool, contó quién fue el jugador que mejor lo recibió: "Con el que más hablé fue con Fabinho por el idioma y porque siempre, en el camerino, estuvo al lado mío. Fue la primera persona que cuando tuve la lesión se me acercó a darme palabras de aliento. En Liverpool todos han sido personas increíbles y que me han ayudado mucho".

Posteriormente, refiriéndose a cómo fue su relación con el técnico alemán, Jurgen Klopp, con quien compartió hace algunos días, aseguró que el principal inconveniente fue el inglés: "No tuvo demasiado acercamiento a Jurgen Klopp porque él habla inglés y aunque él estuvo intentándome hablar y atento de mí, era casi imposible la comunicación".

Finalmente, se refirió a las diferencias entre el fútbol colombiano y el checo, remarcando que su rol es mucho más de marca y de entrega, teniendo en cuenta que allá hay mucha más lucha. "El fútbol colombiano es más técnico que el fútbol checo, que es más de correr y de luchar. A nosotros nos gusta tener más la pelota, pero acá nos piden pelear por el partido. Acá es más que todo de lucha y es necesario marcar", aseguró. Luego concluyó: "Acá no me he quejado cuando me toca marcar o defender, me ha tocado aprender a sacrificarme más".