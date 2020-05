Anderson Plata lanzó fuerte acusación contra Marcelo Gallardo

El delantero colombiano Anderson Palata tuvo, tal vez la mayor continuidad en su carrera deportiva, cuando vistió la camiseta de Independiente Santa Fe en las temporadas 2016, 2017 y 2018 cuando disputó 108 partidos y anotó 16 goles. Además, el futbolista nacido en el municipio de Villanueva en el departamento de La Guajira fue campeón de la liga del segundo semestre de 2016, la Superliga de 2017 y la Copa Suruga del 2016.

Durante los años que defendió a la institución 'cardenal', Plata también tuvo la oportunidad de disputar la Copa Libertadores del 2018 en la cual enfrentó a River Plate de Argentino en la fase de grupos.

Le puede interesar: nternacional y Gremio, primeros clubes brasileños que reanudan entrenamientos

Curiosamente sobre ese enfrentamiento ante el equipo que posteriormente se quedaría con el título, el atacante tiene una curiosa anécdota con el director técnico Marcelo Gallardo. Y es que Plata reveló que en dicho partido el estratega argentino le encomendó a los defensores centrales Javier Pinola y Jonatan Maidana pegarle tanto a él como a su compañero por la banda contrario Jhon Pajoy para que no pudieran generar peligro.

"Fue en una jugada de balón dividido que me la tiraron al espacio, yo corrí y se me tira en plancha el centra y me machuca encima del tobillo. Seguí jugando pero no corría al 100 %, me limitó. Yo terminé el partido así, pero no era el mismo", contó el delantero en diálogo con Liga Deportiva Postobón.

Lea también: París acepta que "sin duda" la pandemia dejará sobrecostos en los Olímpicos de 2024

Plata continuó diciendo que al término del compromiso, el colombiano Juan Fernando Quintero, que ya estaba en River, se acercó al camerino a preguntarle por qué lo habían sacado en los minutos finales y tras manifestar lo sucedido, el mismo Quintero le reveló que fue Marcelo Gallardo quien le encomendó tanto a Pinola como a Maidana golpear a los delanteros de Santa Fe para que no causaran problemas.

"JuanFer me preguntó por qué me sacaron, yo le dije que Pinola me había pegado y dijo que el profe (Gallardo) dijo en la charla que a él y al otro extremo tenían que pegarles de entrada por que sino nos hacían fiesta", afirmó.

Dicho partido en el estadio Monumental de Buenos Aires terminó empatado 0-0, pero Santa Fe no pudo continuar en la Copa Libertadores al ubicarse tercero en el grupo por detrás de River y Flamengo de Brasil.