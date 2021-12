Andraxt vs Sevilla: hora y cómo ver el partido de la Copa del Rey

El Sevilla, segundo clasificado de LaLiga, se mide ante el modesto Andratx, de la tercera categoría del fútbol español, en la segunda ronda de la Copa del Rey, que se empezó a disputar desde el martes.

ANDRAXT VS SEVILLA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Sudamérica, el compromiso Andraxt vs Sevilla se puede ver en DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports, directvsports.com. En Estados Unidos transmite ESPN Deportes+, ESPN+, ESPN Deportes y En México lo hace Blue To Go Video Everywhere. Movistar+, DAZN 2, DAZN llevan el juego por televisión en España.

España: 7:00 pm

Colombia: 1:00 pm

Argentina: 3:00 pm

México: 1:00 pm

Estados Unidos: 1:00 pm (este), 10:00 am (pacífico)

El estratega del Sevilla, Julen Lopetegui en la rueda de prensa se refirió en la rueda de prensa antes de cruzarse a su rival: "El Andraxt es un buen equipo que eliminó al Oviedo. El césped y el campo es el que es y tiene las medidas que tiene, pero no hay que enfrentarse al campo y sí al rival".

"El Andraxt es un buen equipo que jugará sus armas. Tiene buen juego aéreo y mucho orden. Somos conscientes de las dificultades que entraña esta competición y enfrentarte a este tipo de equipos. Tenemos que pensar que el de mañana es el único partido que tenemos", finalizó Lopetegui.