Andrés era de la gente: el recuerdo indeleble del ‘Sachi’ Escobar

Se cumplen 26 años de la muerte de Andrés Escobar y su hermano, el ‘Sachi’, no se cansa de mantener viva la memoria del icónico futbolista, quien fue asesinado en Medellín el 2 de julio de 1994. El técnico antioqueño asegura que no hay un solo día que no recuerde a su “amigo”, como él mismo lo menciona, a pesar de los momentos que ha tenido que vivir desde hace más de dos décadas.

“Ya son 26 años de ausencia. Una persona con la que tuve una relación muy cercana. Al final, creo que lo más lindo es la huella que dejó en el mundo, la huella que nos dejó como familia, las enseñanzas, los valores que nos dejó, la calidad de persona, lo que aprendí siendo menor que él por su humildad y nobleza; por la calidad de gente que era, por lo buen amigo que era; lloramos, reímos, almorzamos, nos divertiremos hablando de fútbol; hacíamos deporte juntos, jugábamos tenis, squash… una infancia muy linda. Los recuerdos son llenos de felicidad porque Andrés hay que recordarlo con felicidad”, dijo el ‘Sachi’ Escobar hace unos meses a través de un live con Antena 2, haciendo memoria del legado de Andrés.

“Lógicamente están los momentos difíciles y lo lloro porque lo amo, lo sigo amando, porque me aportó mucho en mi vida, porque era una persona muy familiar y se ganó el cariño de todos por su sencillez. Andrés era de la gente, entonces no habido un día sin que yo deje de pensar en eso”, agregó el hoy entrenador del Universidad Católica de Ecuador, quien está a la espera de volver a dirigir, una vez pase la pandemia.