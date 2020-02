Andrés Iniesta sumó su trigésimo séptimo título como futbolista

El español Andrés Iniesta conquistó este sábado su trigésimo séptimo título, al guiar al Vissel Kobe al triunfo frente al Yokohama Marinos, en la Supercopa japonesa de fútbol.

El conjunto que capitanea Iniesta se impuso por 3-2 en una increíble tanda de penaltis, en la que se fallaron hasta nueve lanzamientos consecutivos, después de que el partido concluyese con empate a tres.

埼玉までお越しいただきありがとうございました!

皆さん、やりましたね!🏆



Thank you all for the support today!

We did it! 🏆#visselkobe #ヴィッセル神戸 pic.twitter.com/xgF7fF6HKn