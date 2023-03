Andrés Llinás: La lección de ‘buenos modales’ que le dio a James y Quintero en la Selección Colombia

La Selección Colombia dejó un buen sabor de boca con el fútbol que mostró ante Corea del Sur y Japón enla fecha FIFA, al margen del resultado. Al mismo tiempo, tuvo que lidiar con la polémica por la convocatoria de Juan Fernando Quintero, quien a pesar de estar lesionado, hizo parte de la gira asiática y tuvo que ser desafectado en Seúl.

Del mismo modo, también contó con James Rodríguez, jugador que solo estuvo ante Corea del Sur, ya que el técnico Néstor Lorenzo prefirió reservarlo, debido a que había tenido algunas molestias físicas. Por esta razón no tuvo minutos ante los japoneses.

Vea también: James juega duro: desprecia a Olympiacos y desata incertidumbre sobre su futuro

Al respecto, se refirió Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores, quien criticó a Quintero y a James; sobre el primero cuestionó que no hubiera viajado a Barranquilla, una vez la Selección Colombia anunció que debía excluirlo de la convocatoria. Del segundo criticó que haya estado en el banco de suplentes en lugar de ir a la tribuna.

Igualmente, el director de Planeta Futbol de Antena 2, puso como ejemplo al defensa central de Millonarios, Andrés Llinás, quien le pidió al cuerpo técnico de la Selección Colombia que no lo convocara, ya que no se encontraba bien físicamente.

“Mire, Llinás, el 'monito' de Millonarios, él advirtió a la Federación Colombiana de Fútbol y al cuerpo técnico, que no lo convocarán porque él no estaba en condiciones. Apenas se estaba recuperando. Eso es correcto, eso es honesto y es decente. La Selección Colombia no es una clínica de recuperación, ni tampoco una agencia de viajes”, dijo.

Le puede interesar: Otro 'tapado' de Quintero que sale a la luz y que contradice a Lorenzo

“Qué diablos estaban haciendo Quintero y James lesionados con la delegación”, afirmó. “Quintero había sido desafectado oficialmente. Una vez a uno lo desafectan, se sube a un avión y se va para el club. Él tiene que estar en Barranquilla, recuperándose de la mano del equipo que le paga. Ahí lo vi, sentado en la tribuna”.

Respecto a James, fue aún más punzante: “estaba desactivado porque supuestamente estaba lesionado... qué hacía él en el banco. Se baja de la tribuna para el banco a hacer qué. No, en el banco solamente tienen que estar los jugadores disponibles para competir, los demás para la tribuna. Eso es anarquía, eso es desorden y eso no es bueno”.