Andrés 'Manga' Escobar: Se quedó sin casa y sigue preso en Islandia

El jugador colombiano Andrés 'Manga' Escobar sigue con su lío judicial en Islandia. Luego de ser acusado por violación, en días pasados el jugador trató de aclarar un poco de su situación a través de algunos medios nacionales. El jugador manifestó que su proceso había sido complicado y señaló que la resolución definitiva de su caso aún no ha llegado.

Ahora, el colombiano sumó una nueva complicación para su situación en territorio islandés. El ex Tolima fue desalojado de su vivienda y contó las complicaciones que afronta en el país europeo.

“Hoy estoy en la calle, esperando ayuda de mi Gobierno. Me han sacado del apartamento, no puedo trabajar, no puedo volver a mi país pues la policía me ha quitado mi pasaporte en septiembre del año pasado. Se me agotaron los recursos, ya he gastado más de 40.000 dólares en este país, del cual soy preso”.

Su situación económica no es la mejor, el delantero mencionó varios de los gastos que tenido que asumir para poder tener una defensa en la denuncia en la que se encuentra involucrado. El futbolista busca obtener una ayuda por parte del consulado de Colombia en Suecia debido a que considera que las condiciones de su estancia en Islandia cada vez son peores.

“Me están obligando a pagar 70.000 dólares por la investigación de un caso por un crimen que no cometí. ¿Qué hago? Llevo esperando seis meses a que se resuelva el caso y faltan ocho más para una apelación. Han violado todos mis derechos como ser humano. Esto es peor que estar en una cárcel. Buscaré donde pasar la noche, me están matando de la manera más dolorosa”, señalo el jugador.

Por ahora, Escobar espera por una intervención del gobierno colombiano para tener unas mejores condiciones en su proceso judicial que le permitan resolver su problema jurídico y abandonar el país nórdico.