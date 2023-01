Ángel dejó en evidencia al técnico de la sub 20: "Estuve en el proceso, siendo figura y campeón"

Este jueves 19 de enero inicia el Campeonato Sudamericano sub 20, y la Selección Colombia se medirá a Paraguay en su debut; sin embargo, la ausencia del delantero Jhon Jader Durán (tuvo que viajar a Inglaterra para arreglar su traspaso a Aston Villa) genera preocupación en las toldas Cafeteras.

De tal forma, se alcanzó a rumorar con la posibilidad de que Tomás Ángel tomara su lugar, pero dado que solo se aceptan cambios en la convocatoria por lesión, esta posibilidad perdió fuerza.

Aun así, el delantero de Atlético Nacional habló en rueda de prensa sobre su ausencia en el Sudamericano, comentando de entrada que "nadie más va a sentir la tristeza como yo la siento", pues su ilusión era ser partícipe del certamen.

Asimismo, Tomás Ángel no se escondió y apuntó que no entiende su ausencia, pues apuntó: "Estuve en todo el proceso, siendo figura y campeón en Chile (Copa Raúl Coloma Rivas)", manifestando su inconformismo.

Entre tanto, habló sobre la presunta razón de su no convocatoria, pues "la respuesta que me dan es la cantidad de minutos que he jugado en Atlético Nacional y es algo que yo no puedo manejar, esa pregunta es para otra persona y no para mí", aludiendo al cuerpo técnico que salió del Verde (Hernán Darío Herrera, Pedro Sarmiento y Carlos 'Pisci' Restrepo).

De igual forma, Ángel mostró tristeza ante su ausencia, pues "yo me venía preparando estos últimos dos años para el Sudamericano", pero ahora, con un cuerpo técnico renovado en Nacional, considera que tendrá más opción: "Con el profe Autuori veo la posibilidad de jugar más".

Así, Tomás Ángel, uno de los grandes ausentes del Sudamericano Sub 20, habló sobre lo que representa no ser tenido en cuenta y la frustración que le ha generado, más teniendo en cuenta el rol protagónico que tuvo en varios pasajes.