Ángel señala a Cárdenas por dejar a su hijo sin Sudamericano: "me causó mucho dolor"

Inicia el Campeonato Sudamericano sub 20 en Colombia, y uno de los temas que no deja de ser tratado por los aficionados y la prensa corresponde a la ausencia de Tomás Ángel, quien pese a ser habitual en los microciclos, no fue tenido en cuenta por el director técnico Héctor Cárdenas.

La decisión no fue compartida por varios aficionados, pues el delantero de Atlético Nacional respondió en la mayoría de ocasiones en que disputó compromisos con la Tricolor, y se esperaba que hiciera parte de la nómina para el torneo al margen de que fuera titular o no.

Y pese a que una de las personas que se había mantenido al margen de la situación era Juan Pablo Ángel, padre de Tomás, el ex futbolista rompió el silencio en los micrófonos de ESPN apuntando que "me causó mucho dolor y sorpresa, pero creo que en este camino de educación uno es un vehículo de soporte para los hijos".

Asimismo, el ex delantero de la Selección Colombia, y quien es recordado tras su paso por Aston Villa reconoció que "las maneras (como se tomó la decisión), como papá, no me gustaron".

Aun así, Ángel dejó saber que "mientras más rápido se digiera y enfoque sus esfuerzos y ambiciones en el siguiente objetivo será más fácil superar todos estos momentos difíciles", recomendando a Tomás que debe trabajar en la temporada que se avecina y evitar el tema Selección Colombia.

Por último, Juan Pablo Ángel manifestó que, desde su punto de vista, "la forma en cómo se hizo no era la correcta, jugar en Nacional es más complejo. Jugar en un equipo grande es complejo para un jugador joven", aludiendo a la argumentación que dio Héctor Cárdenas para no convocar a Tomás.

"Lo que implica entrenarse y sobresalir en Nacional es importante, la falta de competencia fue una situación que vivió en todo el semestre y no cambió, siempre estuvo en las convocatorias. No me parece ese argumento", sentenció Ángel.