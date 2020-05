Años después, Leonel se pronunció sobre su relación con Falcao en la Selección

Una de las polémicas de años pasados en la Selección Colombia pasó por los rumores de una supuesta enemistad entre Leonel Álvarez, técnico de la selección al inicio de la Eliminatoria hacia Brasil 2014, y Falcao García, máximo goleador histórico de la ‘tricolor’ que en ese momento empezaba a mostrar sus atributos.

En los pocos partidos de Leonel en la selección, Falcao no era habitual titular y la prensa rumoreó sobre supuestas peleas entre el timonel y el delantero. Posteriormente Álvarez fue despedido por malos resultados y en su reemplazo llegó ‘Bolillo’ Gómez, quien también duró poco debido a un problema personal que lo marginó del cargo.

Ahora, ya lejos del banquillo, Leonel Álvarez desmintió todos esos rumores: “Eso es mentira, es más, en el celular que yo tenía Falcao me dice: ‘profe yo no sé qué es lo que inventan, yo no tengo ningún problema contigo’, se lo juro por Dios”, contó el estratega en diálogo con Direc Tv Sports.

No obstante, dejó claro que la relación entre ambos no trascendió a ningún plano más allá de lo futbolístico: “No soy el mejor amigo, ni estamos en contacto permanente, pero sí me mandó ese mensaje… En el partido contra Venezuela el titular era Falcao”, acotó.

Cabe señalar que, luego de la salida de Gómez y la llegada de Pékerman, Falcao García se convirtió en una pieza clave de la selección en su clasificación al mundial hasta que sufrió la lesión que lo dejó fuera de la cita orbital en Brasil.