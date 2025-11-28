Actualizado:
Vie, 28/11/2025 - 07:22
Antiguo compañero de Luis Díaz intenta explicar crisis del Liverpool
El Liverpool vive una de las peores rachas de su historia.
La crisis deportiva del Liverpool llegó a un punto crítico y en medio del turbulento presente, su capitán, Virgil van Dijk, hizo una confesión contundente sobre el impacto que dejó la salida de Luis Díaz. Desde que el colombiano partió rumbo al Bayern Múnich, el equipo no ha podido sostener el nivel competitivo que lo caracterizó en años recientes.
La derrota más reciente, un doloroso 1-4 ante PSV Eindhoven en Anfield por la quinta jornada de la Champions League, dejó en evidencia el caos futbolístico que atraviesa el club. Con esa caída, el Liverpool firmó su peor racha desde 1953 y profundizó una crisis que no parece tener freno.
Un Liverpool irreconocible tras la salida de Lucho
Los números hablan por sí solos, nueve derrotas en sus últimos doce partidos antes de enfrentar a West Ham, eliminación en la cuarta ronda de la Copa de la Liga, caída en la Community Shield y un rendimiento muy lejos de lo esperado en las dos competencias principales. El equipo es 12° en la Premier League y 13° en la Champions League, un escenario impensado para una institución acostumbrada a pelear en la élite.
Luis Díaz, figura y desequilibrio constante en ataque, dejó un vacío evidente. Y aunque su salida fue presentada como parte de un nuevo proyecto deportivo, el equipo no encontró respuestas para reemplazar su impacto.
La confesión de Van Dijk: un capitán que ya no esconde la crisis
En medio del mal momento, Virgil van Dijk decidió levantar la voz. El capitán del Liverpool publicó un mensaje contundente que, sin mencionarlo directamente, refleja lo que vive el club desde la partida del colombiano:
“Nos enfrentamos a uno de los momentos más difíciles de nuestra trayectoria, pero nos negamos a que esto nos defina. Saldremos adelante. Creo en este equipo con toda mi alma. Nunca nos han regalado nada, hemos luchado por todo, y este momento no es la excepción. No nos rendiremos. Cada desafío es una oportunidad. Debemos crecer juntos, apoyarnos mutuamente y demostrar la fuerza que llevamos dentro. A la afición, sigan apoyándonos. Nos necesitamos más que nunca.”
El mensaje, publicado en sus redes sociales, fue interpretado como un llamado urgente a la unidad.
El trasfondo: ¿quién fue responsable de la partida del colombiano?
En Inglaterra siguen saliendo versiones sobre el traspaso del guajiro. Según el portal Caught Offside, la salida de Díaz no fue decisión del técnico Arne Slot:
“Slot no quería que Díaz se fuera. Presionó para que recibiera un nuevo contrato, pero el director deportivo, Richard Hughes, desestimó la idea. No veía sentido en darle un acuerdo lucrativo cuando Bayern ofrecía una gran cifra de transferencia”.
La revelación agrega tensión a un Liverpool que vive una tormenta interna en plena competencia.
Fuente
Antena 2