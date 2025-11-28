Antiguo compañero de Luis Díaz intenta explicar crisis del Liverpool

Un Liverpool irreconocible tras la salida de Lucho

Los números hablan por sí solos, nueve derrotas en sus últimos doce partidos antes de enfrentar a West Ham, eliminación en la cuarta ronda de la Copa de la Liga, caída en la Community Shield y un rendimiento muy lejos de lo esperado en las dos competencias principales. El equipo es 12° en la Premier League y 13° en la Champions League, un escenario impensado para una institución acostumbrada a pelear en la élite.

Luis Díaz, figura y desequilibrio constante en ataque, dejó un vacío evidente. Y aunque su salida fue presentada como parte de un nuevo proyecto deportivo, el equipo no encontró respuestas para reemplazar su impacto.

La confesión de Van Dijk: un capitán que ya no esconde la crisis

En medio del mal momento, Virgil van Dijk decidió levantar la voz. El capitán del Liverpool publicó un mensaje contundente que, sin mencionarlo directamente, refleja lo que vive el club desde la partida del colombiano:

“Nos enfrentamos a uno de los momentos más difíciles de nuestra trayectoria, pero nos negamos a que esto nos defina. Saldremos adelante. Creo en este equipo con toda mi alma. Nunca nos han regalado nada, hemos luchado por todo, y este momento no es la excepción. No nos rendiremos. Cada desafío es una oportunidad. Debemos crecer juntos, apoyarnos mutuamente y demostrar la fuerza que llevamos dentro. A la afición, sigan apoyándonos. Nos necesitamos más que nunca.”

El mensaje, publicado en sus redes sociales, fue interpretado como un llamado urgente a la unidad.