Antonio Valencia y su dura critica para Chile por el caso Byron Castillo

Después de un par de meses sobre la polémica entorno al caso de Byron Castillo y las dudas sobre su nacionalidad, aún se siguen conociendo reacciones sobre todo lo que paso en la disputa legal.

La insistencia de la Selección de Chile terminó por agotar la paciencia de varios personajes reconocidos del fútbol sudamericano. Algunas de las situaciones que se vivieron en medio del conflicto con Ecuador despertaron varias reacciones negativas hacia la dirigencia de la 'roja'

Una de las voces que salió al paso al conflicto que pudo haber dejado a la 'tri' sin mundial fue su referente Antonio Valencia. El ex lateral del Manchester United cuestionó la actuación del equipo austral y la manera como se llevo este proceso.

“Es una pena que Chile haya cogido ese sistema. Tienen grandes jugadores, grandes entrenadores, y no necesitan de eso. Me dio mucha pena, porque Chile debe ser una selección muy protagonista, que gana partidos en cancha”, dijo el ecuatoriano en 'AS Chile'.

Y añadió: “Les tengo mucho respeto por los jugadores, entrenadores y la gente que tienen. No le paré mucha atención, pero no sé, fue un escándalo mal hecho. Nosotros estamos contentos con Byron Castillo, lo queremos, y esperemos que haga un buen Mundial”.

Para el histórico jugador de la Selección de Ecuador, Chile le causó muchos problemas a Castillo y además forzó una situación incómoda que por decisión de la FIFA terminó quedando sin mucha relevancia.

Después de mucho rumores, la situación no pasó a mayores y Ecuador estará en el Mundial Qatar 2022 donde jugará el partido inaugural ante el seleccionado local.