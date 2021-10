Antony de Ávila reveló cómo fue su captura y cuál era su relación con el narcotráfico

El exfutbolista colombiano Antony de Ávila vive momentos difíciles luego de haber sido arrestado en Nápoles, Italia, en donde es acusado por cargos de tráfico internacional de drogas, por lo que debería cumplir con una pena de 12 años.

Este miércoles 13 de octubre, el portal italiano Stylo24 dio a conocer unas declaraciones del exintegrante de la Selección Colombia y de América.

De Ávila señaló que en esta oportunidad estaba en Italia por turismo y cuando fue capturado no tenía conocimiento de lo que se le acusaba.

"En Italia estaba por el turismo. Amo viajar. Me arrestaron pero no sabía de una sentencia, no sabía nada" afirmó.

Seguidamente, el exfutbolista fue consultado con respecto a su relación con el denominado 'cartel de Cali' y los los hermanos Rodríguez Orejuela. De Ávila s contuvo de emitir una respuesta al señalar que: "Yo no contesto".

Finalmente, 'el pitufo' demostró su confianza en la justicia, a pesar de que su caso ya cuenta con una sentencia de 12, que según declaró anteriormente su abogado, Fabrizio De Maio, se debe cumplir en su totalidad tras las rejas.

Justamente, De Maio reiteró que la situación del colombiano es complicada al calificarla como una "misión imposible".

"Es una verdadera misión imposible: tendré que trabajar duro, con todas mis fuerzas. Tendrá que permanecer en la cárcel todos los días, sin prestaciones, durante doce años consecutivos", explicó.