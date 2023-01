Apareció James; se despachó contra Rafa Benítez y recordó su choque con Rueda: “él es jodido”

James Rodríguez no habla mucho con los medios de comunicación, pero parece que a través de internet busca un canal para contarle a la gente lo que han sido los capítulos de su carrera, al menos así se dejó ver en las últimas horas, cuando tocó varios temas importantes.

En Twitch con Ricardinho, el jugador del Olympiacos no se quedó callado y habló de algunas cosas que impidieron una buena continuidad deportiva, por eso empezó haciendo referencia a Rafa Benítez y su desprecio en el Everton.

“El primer día de pretemporada Benitez me dijo, ‘tú ya estas mayor, tienes 30 años, yo prefiero tener gente joven, gente con jerarquía y que corra, así que búscate club’. Yo le dije al gerente que ‘en tres meses Rafa Benítez estaba fuera, yo algo de fútbol sé. Yo ya estuve con él y es jodido, en tres mes hablamos’. A los tres meses fuera y estaban últimos”.

Tras esa situación, explicó por qué decidió ir a un país desconocido: “fui a Qatar porque en Everton ya el entrenador no me quería y no quería quedarme sin poder jugar. Ese año tuve un par de problemas físicos y los clubes que me querían en Europa, por los problemas físicos, no podían dar un salario como el que tenía. Pensé en Qatar porque se acercaba la Copa del Mundo y pensaba que Colombia iba a ir”.

Por otro lado, hizo referencia a los problemas que tuvo con Reinaldo Rueda cuando era entrenador de la Selección Colombia: "tuve un roce, no fue nada grave, pero no fui 6 partidos y en esos 6 hubiera podido hacer algo más. Fue muy injusto, pero en los últimos 4 partidos estuve y no hemos podido hacer las cosas bien, pero sí me va a quedar eso siempre. Que si hubiera estado en esos 6 partidos hubiera podido hacer algo más. Ya pasó, en mi pensamiento está ahora poder llegar a la próxima Copa del Mundo. Tendré 35 años, pero bien”.

Finalmente, no dejó escapar cuando Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, frustró su fichaje con el Atlético de Madrid: “yo no me quise quedar en Bayern Múnich porque tenía la opción del Atleti. Iba a estar en casa, había nacido mi hijo, fue una opción más bien personal, pero son cosas que pasan en el fútbol, son decisiones uno toma. Tenía la opción del Atleti, un club bueno, estaba todo listo, iba a estar más cerca de mi hijo, estaba en casa. Así que quise irme y ahí fue cuando el presidente no me dejó salir, prácticamente me ha jodido un poco”.