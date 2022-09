“Apoyo económico para el fútbol femenino sí hay”, dice Michelle García de la Fundación Falcao

Michelle García habló del torneo y contó que son 12 equipos en total que estarán participando y que además se jugarán varios partidos entre sábado y domingo, hasta el próximo 19 de noviembre.

“Es categoría única abierta, categoría élite. Tenemos 12 equipos muchas jugadoras vienen de diferentes regiones del país, los equipos son principalmente de acá de Bogotá y Cundinamarca. Las jornadas se disputan sábados y domingos a partir de las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde, para alcanzar seis o siete partidas por fin de semana”, dijo.

Finalmente, la directiva habló de su experiencia personal con el fútbol femenino y confirmó que a pesar de estar en una familia muy futbolera, ya que es la hermana de Falcao García, su mamá no la dejó jugar de manera profesional.

“Es un amor genuino, mi papá también fue futbolista. Es un amor que viene desde la casa, a mí no me dejaron jugar fútbol y yo creo que eso me hizo acercarme mucho más al fútbol femenino y crear un amor especial por esta disciplina. Entonces desde muy pequeña me di cuenta que quería hacer algo con el fútbol femenino y cuando me retiré del tenis me uní a 'Transformándonos', porque sabíamos que podíamos impactar muchas vidas a partir de la fundación”, explicó.