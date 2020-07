Aquivaldo Mosquera confesó los motivos por los que no triunfó en España

Aquivaldo Mosquera tuvo una exitosa carrera tanto en el fútbol colombiano como en el de México, sin embargo, su paso por el fútbol europeo fue más que decepcionante y luego de llegar a Sevilla para mostrar la misma calidad que logró en el país azteca, solo pudo permanecer dos temporadas por motivos que hasta el momento no se conocían de manera muy clara y sobre los cuales habló en una entrevista.

"Tuve muchos problemas en el Sevilla. No cuento todas las cosas que pasaron por respeto al club, pero la realidad es que me peleé muchas veces con el técnico. Monchi, director deportivo del Sevilla, es un gran amigo y le tengo un gran respeto por haberme llevado. Él me pedía que ayudase al equipo jugando de lateral derecho, y uno a veces por querer ayudar comete errores", aseguró el exfutbolista en entrevista concedida a ESPN.

Vale la pena aclarar que Mosquera llegó a España por pedido del técnico Juande Ramos, sin embargo, meses más tarde el entrenador fue sustituido por Manolo Jiménez y eso cambió los planes del colombiano por completo, pues el nuevo estratega le pedía al colombiano que se desempeñara como lateral, posición en la que nunca logró sentirse cómodo y en la que actuó buscando ayudar a la institución pero perjudicando su imagen.

En ese aspecto, Mosquera contó un poco más de lo que ocurrió en ese momento y aseguró que este fue uno de los aspectos que más lo perjudicó en su breve paso por la institución andaluz antes de viajar a México para jugar en América. "Mi posición nunca fue la de lateral derecho, yo soy central, y además me comparaban con Dani Alves y 'ni madre', yo nunca seré ni parecido a Dani Alves. En el Sevilla aprendí que el jugador debe hablar y dejar su punto de vista claro".

Aquivaldo sumó cerca de 50 partidos en Europa, pero nunca logró sentirse cómodo en ese nuevo rol impuesto por su entrenador, por lo que viajó a México donde triunfó como defensor central y continuó su carrera en América y Pachuca.