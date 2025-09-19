Árbitro colombiano no va más: Todo a costa de la polémica en Libertadores

El arbitraje colombiano está realmente en decadencia, polémicas fecha tras fecha, errores y descontento por parte de todos los equipos ha sido la constante a lo largo de este semestre en el futbol profesional colombiano.

Ahora los "mejores" árbitros colombianos son los que están siendo señalados por las críticas internacionales, ninguno se salva y es un aspecto importante a mejorar.