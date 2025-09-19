Cargando contenido

Árbitros confirmados para Eliminatorias
Colprensa
Fútbol
Actualizado:
Vie, 19/09/2025 - 21:29

Árbitro colombiano no va más: Todo a costa de la polémica en Libertadores

Después de la polémica en el partido entre Flamengo y Estudiantes la conmebol hizo una petición oficial.

El arbitraje colombiano está realmente en decadencia, polémicas fecha tras fecha, errores y descontento por parte de todos los equipos ha sido la constante a lo largo de este semestre en el futbol profesional colombiano.

Ahora los "mejores" árbitros colombianos son los que están siendo señalados por las críticas internacionales, ninguno se salva y es un aspecto importante a mejorar. 

Escándalo en Libertadores 

En el partido entre Flamengo y Estudiantes más allá de la apretada victoria del equipo brasileño los reflectores se los llevó el pésimo arbitraje del colombiano Andrés Rojas, decisiones erradas y sobre todo una acción que no le permitió pasar desapercibido. 

A pesar de que todo el partido el arbitraje fue mediocre, el colombiano quedó duramente señalado tras una expulsión completamente ridícula, cuando Gonzalo Plata, jugador de Flamengo terminó expulsado por una patada que recibió el mismo. El error no ha pasado desapercibido y ya se conoció decisión que afectaría al colombiano de cara al futuro.

No va más para el mundial

Todo parece indicar que la pésima actuación del árbitro le costará su participación en torneo oficial de la FIFA, no arbitrará ningún partido de la Copa del Mundo sub-20.

 

