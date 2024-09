Árbitro confesó que le perdonó roja a Messi en Copa América para que le diera su camiseta

Argentina se coronó campeón de la última Copa América y tras el triunfo, la polémica sobre el elenco albiceleste se sigue avivando. Para muchos medios y seguidores del fútbol mundial es evidente que el elenco albiceleste es ampliamente favorecido y se nota en distintos escenarios.

Sin embargo, luego de los reclamos por el partido ante Colombia y los reclamos por el penal pitado en su contra, una declaración ha vuelto a generar molestia sobre el favoritismo para el conjunto albiceleste. Según la versión de un árbitro, él decidió perdonarle una roja a Lionel Messi para tener su camiseta.

Según apuntó el juez, el hecho ocurrió en la Copa América 2007. En aquel momento el astro surgido en el Barcelona empezaba a ganar reconocimiento y por ello el juez chileno Carlos Chandia quería tener la prenda del astro rosarino.

Inicialmente, el juez habló sobre las consecuencias de su decisión en aquella acción. “Messi me costó no arbitrar la final de la Copa América 2007, la que se jugó en Venezuela. Estaba a una amarilla de perderse la final”

El chileno empezó a contar la situación manifestando la acción puntual que merecía la tarjeta roja: "Yo doy tres minutos de tiempo agregado, Argentina le iba ganando 3-0 a México. Messi de la nada levanta una pelota y la corta con la mano, en mitad de cancha”.

Para el juez era evidente que la acción era para amonestación, pero no quería ponerse en contra del jugador; “No había ninguna posibilidad de gol de México ni nada por el estilo. Entonces yo le dije: ‘Esta jugada es de amarilla, pero te va a costar la remera’. No le mostré la amarilla, quedaban dos minutos y medio, iban ganando 3-0″, señaló. “Mostrarle la amarilla era cortarle la posibilidad de jugar la final de la Copa América. Entonces esa tarjeta amarilla me costó no arbitrar la final de esa Copa América”

Finalmente, el juez contó como obtuvo la camiseta del ex Barça “Messi me la fue a dejar al camarín después. Incluso se la quería sacar en la cancha y le dije ‘no, no, no; llévamela al camarín’. Y llegó con la camiseta al camarín, me la fue a dejar allá”.

Tras la declaración, varios medios levantaron críticas sobre el juez y la manera como suelen actuar algunos árbitros. Es evidente que en el caso sudamericano se mide con rasero diferente cuando se trata de equipos como Argentina, Brasil y Uruguay.