Arde la Liga Betplay: los tres clásicos de la fecha 17 definen todo

La fecha 17 de la Liga BetPlay promete ser una jornada de alto voltaje. Tres partidos marcarán el destino de varios equipos en la lucha por la clasificación a los cuadrangulares y la pelea por la reclasificación. Los clásicos entre Nacional y Medellín, Millonarios y Santa Fe, además del duelo entre América y Junior, pondrán en juego más que tres puntos: el futuro inmediato de sus proyectos deportivos y el sueño de pelear por el título.

El clásico paisa será, sin duda, uno de los encuentros más esperados. Independiente Medellín, dirigido por Alejandro Restrepo, atraviesa un momento sólido y quiere seguir sumando para consolidarse como cabeza de serie en las semifinales. El “Poderoso” ha mostrado regularidad y un estilo de juego ofensivo que lo mantiene entre los mejores del torneo.

Atlético Nacional que, aunque irregular en algunos pasajes del campeonato, sabe que un triunfo en casa lo pondría con 31 puntos, una cifra cercana a la clasificación matemática. Los dirigidos por Diego Arias quieren aprovechar el impulso del clásico para recuperar terreno en la lucha por los cupos internacionales y enviar un mensaje de autoridad a sus rivales directos.

En la capital del país, el clásico bogotano entre Millonarios y Santa Fe tiene un contexto completamente distinto. Los “Embajadores”, bajo la dirección de Hernán Torres, viven un momento de urgencia: necesitan ganar o ganar para mantener vivas sus opciones de clasificar a los ocho. Con un rendimiento irregular y varios puntos perdidos en casa, los azules no tienen margen de error; una derrota los dejaría prácticamente fuera de la pelea.

Santa Fe, que ocupa el octavo puesto, llega presionado por la tabla. Un tropiezo ante su rival histórico podría complicar seriamente su clasificación, especialmente si los equipos que lo persiguen logran sumar. El duelo en El Campín será un choque de necesidad contra necesidad, con la tensión como gran protagonista.

Por último, en el estadio Pascual Guerrero se vivirá otro partido de alto impacto: América de Cali frente a Junior de Barranquilla. El conjunto escarlata, dirigido por David González, ha mostrado un notorio crecimiento en su juego y busca ratificar su levantada con una victoria que lo mantenga en la pelea por entrar al grupo de los ocho. Los vallecaucanos necesitan sumar de a tres no solo para la clasificación, sino también para escalar en la tabla de reclasificación, clave para los torneos internacionales del próximo año.

En la otra orilla, Junior llega con mayor tranquilidad. Los dirigidos por Alfredo Arias ya aseguraron su cupo en los cuadrangulares, pero quieren mantener el impulso positivo y cobrar revancha frente a un América que los eliminó de la Copa BetPlay. Para los barranquilleros, ganar en Cali sería un golpe de autoridad y una forma de demostrar que están listos para pelear por el título.

La fecha 17 no solo ofrecerá goles y emociones, sino que también comenzará a perfilar a los verdaderos aspirantes al campeonato. Tres partidos, seis equipos y un solo objetivo: mantener vivo el sueño de la Liga BetPlay.