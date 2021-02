Argentina acelera el regreso del público pensando en Copa América... ¿idea para Colombia?

En casi todos los países de Sudamérica parece disminuir paulatinamente la curva de contagios de coronavirus y de a poco se normalizan ciertas actividades. Además, en otras naciones diferentes a Colombia ya ha empezado el plan de vacunación y eso da esperanza de recuperar totalmente la economía.

En el caso del deporte y especialmente el fútbol, pudieron seguir las competencias con estrictos protocolos, pero ahora buscan el regreso del público a los estadios. Argentina es uno de los países que tomará la bandera y ya tienen una propuesta clara para que los hinchas vuelvan a los escenarios con distanciamiento social y protocolos.

Hace unos días desde Conmebol mencionaron que en sus planes está tener cerca del 50% del aforo en los estadios para la Copa América que organizan Colombia y Argentina en junio. Así las cosas, desde suelo argentino los clubes han aprovechado esta situación para el regreso del público a los escenarios (la mayoría propiedad de los equipos y no de las autoridades locales) y han pasado una propuesta clara a los gobiernos y entidades en cuestión.

Según se reveló en ‘Halcones y Palomas’ de TNT Sports, Boca y River empezaron una movida para convencer al ministerio del turismo y deporte de habilitar las graderías para los hinchas y eso se extendió por todo el país. Todas las ciudades a excepción de la provincia de Buenos Aires (donde están la mayoría de clubes) están de acuerdo y solo es cuestión de semanas para ejecutar un plan de acción.

Las condiciones están basadas en un aforo entre 33% y 40% dependiendo la capacidad de los estadios y algo más importante: que solo ingresen personas vacunadas o que se hayan recuperado del coronavirus en los últimos 90 días. Mientras eso sucede, los clubes han empezado con los planes de vacunación para sus trabajadores y allegados.

La última semana de abril es la fecha señalada en el calendario para el regreso de los hinchas a los estadios en el fútbol argentino; y esperan que esto sirva como un plan modelo para la realización de la Copa América donde tendrán varios partidos y el juego inaugural.

Cabe señalar que el fútbol argentino e reanuda este 13 de febrero y en medio tendrá competencia de Copa Libertadores y Copa Sudamericana con varios clubes en cuestión; por ende servirían de ejemplo al resto de Sudamérica más allá de lo que ya hizo Brasil en la final de Copa Libertadores y algunos cotejos del Brasileirao meses atrás antes del nuevo pico de la pandemia.

En Colombia también se ha hablado del regreso del público y varios clubes lo han pedido; sin embargo, sin planes claros de vacunación no hay luz verde en ese tema. No obstante, el gobierno nacional planea tener público en la Copa América de junio con aforos reducidos, pero no para el partido Colombia vs Brasil por Eliminatorias en marzo.

Mientras tanto, Nacional y Medellín adelantan el modelo de un plan piloto para el regreso de fanáticos a la Liga Betplay, pero está sujeto a las disposiciones de los ministerios de deporte y salud.