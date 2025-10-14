Argentina con dudas para el Mundial 2026: Scaloni no cierra la lista

El mediocampo es otra de las zonas que generan dudas en el entrenador y la convocatoria para la fecha FIFA del mes de septiembre es una muestra de esto, pues varios jugadores contaron con un llamado como el caso de Alan Varela, volante del Porto, quien espera ser parte de la lista selecta.

"Si me esfuerzo al máximo, creo que puedo conseguir esa oportunidad. No me conformo con ser convocado por primera vez. Quiero estar en el Mundial. Sería un sueño hecho realidad", dio a conocer el jugador.

De momento, la selección Argentina se prepara para enfrentar a Puerto Rico en el marco de la fecha FIFA del mes de octubre en donde Scaloni probará nuevas estrategias con el ánimo de defender el título conseguido en el Mundial de Qatar hace tres años y el cual esperan defender en norteamérica.