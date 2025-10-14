Actualizado:
Mar, 14/10/2025 - 17:33
Argentina con dudas para el Mundial 2026: Scaloni no cierra la lista
Argentina ya piensa en la defensa del título.
La selección Argentina sigue su preparación de cara a lo que será el Mundial 2026, en donde los dirigidos por Lionel Scaloni tendrán la responsabilidad de defender su título como los actuales campeones del torneo.
Pese a contar con figuras como Lionel Messi, Lautaro Martínez y Emiliano Martínez en sus líneas, lo cierto es que los tres veces campeones del mundo aún no han conseguido consolidar una lita concreta para la cita orbital que se vivirá en México, Estados Unidos y Canadá, por lo que los juegos de preparación serán más que determinantes para cerrar lista de cara a junio de 2026.
Lea también: Se arma el Mundial 2026: las primeras 28 selecciones clasificadas
Otras Noticias
Dudas para el Mundial
Como en casi todas las selecciones, los cupos de porteros para el Mundial deja algunas dudas, pese a contar con uno o dos jugadores fijos, el tercer puesto suele ser un poco conflictivo para los entrenadores y este sería el caso de Scaloni quien ya cuenta con el Dibu Martínez y Gerónimo Rulli como defensores del arco argentino, pero Walter Benítez, Facundo Cambeses y otros porteros ponen en duda al dueño del tiquete por el tercer cupo.
El mediocampo es otra de las zonas que generan dudas en el entrenador y la convocatoria para la fecha FIFA del mes de septiembre es una muestra de esto, pues varios jugadores contaron con un llamado como el caso de Alan Varela, volante del Porto, quien espera ser parte de la lista selecta.
Le puede interesar: Compañero de Luis Díaz dirá presente en el Mundial de 2026, su selección aseguró la clasificación
"Si me esfuerzo al máximo, creo que puedo conseguir esa oportunidad. No me conformo con ser convocado por primera vez. Quiero estar en el Mundial. Sería un sueño hecho realidad", dio a conocer el jugador.
De momento, la selección Argentina se prepara para enfrentar a Puerto Rico en el marco de la fecha FIFA del mes de octubre en donde Scaloni probará nuevas estrategias con el ánimo de defender el título conseguido en el Mundial de Qatar hace tres años y el cual esperan defender en norteamérica.
Fuente
ANTENA 2