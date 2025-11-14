Argentina despide el año con triunfo en un partido lleno de patadas

Argentina sufre, pero golpea cuando importa

El primer tiempo dejó claro que el amistoso no iba a ser un trámite. Angola, empujada por su público, presionó arriba y generó peligro con Nzola, Banza y Luvumbo, obligando a Gerónimo Rulli a intervenir en varias ocasiones.

Pese a la paridad, Argentina encontró el camino al gol al minuto 43 cuando Messi conectó un pase profundo para Lautaro Martínez, que definió cruzado al primer palo para el 0-1. Antes de eso, la Albiceleste había desperdiciado algunas jugadas claras, incluyendo una ocasión manifiesta que Messi no pudo concretar tras una gran pared con Almada.

La segunda mitad comenzó con dominio argentino y un Messi más protagonista, aunque se llevó algún golpe y varias entradas fuertes. Angola apretó cuando pudo, pero el conjunto de Scaloni controló ritmos y espacios con solvencia.

El 0-2 llegó al 81’, otra vez con Messi como protagonista. El capitán robó una pelota, la perdió y la volvió a recuperar dentro del área para definir de zurda y sellar su gol en Luanda. Fue el broche de una presentación sobria, marcada por la intensidad y varias emociones en un partido que en teoría era solo un amistoso.

Sangre, cambios y estrenos en una noche movida

El partido dejó varios momentos de tensión. Thiago Almada recibió un codazo que le abrió la ceja y obligó al cambio. Alex Mac Allister vio amarilla por una acción similar minutos antes. Angola tampoco bajó la pierna, mantuvo el pulso físico y llegó a poner contra las cuerdas la salida argentina con transiciones rápidas.

Scaloni aprovechó la cita para probar nombres nuevos, Panichelli, Prestianni, Buendía, López y Perrone ingresaron en el segundo tiempo, dejando sus primeros minutos en un partido de exposición mundial. Messi, Lautaro y Nico González salieron ovacionados en un estadio angoleño que vivió la fiesta de tener frente a frente al campeón del mundo.