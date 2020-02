Argentina le da esperanza a Colombia: "Contra Brasil siempre será especial"

La Selección Argentina sub-23 venció a Colombia en el segundo partido del cuadrangular final del Torneo Preolímpico y obtuvo el título el torneo, además de un cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Tras finalizar el cotejo, el técnico ‘albiceleste’ celebró la victoria y habló del compromiso restante contra Brasil.

Hay que disfrutarlo, pero con los pies sobre la tierra. Esto significa que Argentina está por un camino y un proyecto; no solo con la sub 23, si no con todas las categorías. Estamos recuperando lo que de a poco se perdió en los últimos dos años”, señaló el ‘Bocha’ en primera instancia.

Posteriormente ponderó el trabajo de sus jugadores en el certamen: “Cuando tienes seriedad y apoyo a la larga los resultados se dan. Nosotros buscábamos ganar el partido para asegurar la clasificación; el título fue consecuencia del resultado de Uruguay... Este es un equipo muy inteligente y con mucha personalidad para atacar y defender y por algo salió campeón”.

Sobre el duelo con Brasil, del que dependería Colombia para clasificar, señaló: “Tenemos un partido muy lindo el domingo con Brasil para cerrar... la realidad es que vamos a jugar nuestro partido, no nos ponemos en el lugar de nadie”.

“Brasil siempre es un partido especial para nosotros, si le preguntas a un brasilero siempre va a jugar una final contra Argentina y el argentino también piensa lo mismo. Así que nos vamos a preparar de la mejor manera. Mañana empezaremos a analizar y revisar cosas porque tenemos chicos con amarillas y cansancio”, cerró el timonel respecto al clásico ante la ‘canarinha’.