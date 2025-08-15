Argentina le madruga al Mundial: Scaloni tiene listo 17 primeros convocados

Defender la corona, ese es el objetivo que tendrá Argentina cuando llegue el 11 de junio de 2026 y arranque el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Los dirigidos por Lionel Scaloni quieren volver a dar el golpe en la cita orbital y sentenciar una histórica participación para conseguir su cuarta Copa del Mundo e igualar nada más ni nada menos que a Italia como los segundos más ganadores.

Sin duda alguna, el objetivo para Argentina y para Lionel Scaloni es claro en el 2026. El entrenador argentino ya tiene un selecto grupo de jugadores que tendrá en cuenta de cara a los dos partidos que restan de las Eliminatorias Sudamericanas contra Venezuela en casa y frente a Ecuador en condición de visitante.

Seguramente, la lista que convoque para septiembre en esos dos enfrentamientos que finalizarán las Eliminatorias serán los principales candidatos para sumarse a la convocatoria definitiva en el Mundial del siguiente año. Pero, en estos momentos ya hay algunos jugadores que se sabe que, si nada extraordinario ocurre, serán parte de los dos torneos: clasificatorias y Copa del Mundo.

En la lista hay intocables y en ella, aparecen dos fijos que serán Emiliano Martínez y Lionel Messi. Además, hay otros como Enzo Fernández, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, entre otros que irá confirmando el entrenador argentino.

LA LISTA DE LOS PRIMEROS 17 JUGADORES QUE SERÁN CONVOCADOS AL MUNDIAL

De acuerdo con información de Bolavip Argentina, si no hay lesiones ni nada para el tiempo que sea el Mundial, ya habría 17 nombres que estarían fijos para afrontar la defensa de la corona en Estados Unidos, Canadá y México. Lionel Scaloni ya estaría madrugándole al certamen.

Según el medio, en la portería Emiliano Martínez sería el inicialista, en eso no hay discusión. Esperando sus respectivos lugares en el arco, estarían Gerónimo Rulli y Walter Benítez, esto porque vale la pena acotar que Franco Armani anunció su retiro del combinado nacional. Sin embargo, el nivel que está demostrando en River Plate sería ideal tenerlo en la Copa del Mundo.

Por su parte, la defensa tiene a varios indiscutibles, que, de hecho, serían inicialistas. Cristian Romero y Nicolás Otamendi sería la pareja de defensores centrales, mientras que Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico estarían en las bandas. Leonardo Balerdi también sería uno de los 17 convocados esperando su lugar.

En la medular, estarían Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul. Se podría poner a Nico Paz que ha venido siendo convocado en las anteriores jornadas de Eliminatorias, pero, seguramente, los cuatro anteriores tendrán prelación.

Mientras tanto, en la delantera, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Thiago Almada y Lionel Messi estarán en la lista. Habrá que esperar qué sucede con el protagonismo de Franco Mastantuono con el Real Madrid, dado que hará parte de la nueva generación de la ‘Albiceleste’.

SEPTIEMBRE SERÁ LA FECHA CLAVE PARA EMPEZAR A DEFINIR LA LISTA OFICIAL

Queda menos de un año para que inicie el Mundial. Aunque esta lista anterior parece ser un adelanto para los demás nombres que harán parte de la convocatoria oficialmente, septiembre podría ser un mes clave para que Lionel Scaloni confirme todos los convocados.

A finales de agosto, Lionel Scaloni enviará sus convocados oficiales para encarar los dos retos finales de las Eliminatorias y, seguramente, esa será la lista que figurará en el Mundial. Habrá que esperar qué tipo de sorpresas tiene Scaloni. Aunque, dado que selló la clasificación desde hace algunos meses, el entrenador argentino podría rotar su nómina para buscar otros nombres que puedan estar.