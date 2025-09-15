Argentina pierde nueva figura: baja confirmada para el Mundial Sub-20

Cada selección está ultimando detalles para viajar a Chile y afrontar el Mundial Sub-20 con la ambición de desbancar a Uruguay que fue la actual campeona en 2023. Argentina, quien fue sede en ese entonces bajo las riendas de Javier Mascherano espera dar un golpe de autoridad, pero tendrá que jugar con varias bajas en una cita orbital.

Los clubes pueden decidir si quieren o no prestar a jugadores. Real Madrid y Bayer Leverkusen ya han sido claros con el tema de Franco Mastantuono y Claudio Echeverri respectivamente. Xabi Alonso afirmó que, si depende de él, Franco se quedaría y lo mismo dio a conocer el equipo alemán con el ‘Diablito’.

En ese sentido, Diego Placente pierde a dos jugadores de calidad que iban a ser diferenciales en este Mundial en el que Argentina enfrentará a Italia, Australia y a Cuba. Pero, no solo no estarán Franco Mastantuono ni Claudio Echeverri. También se conoció una dura baja cuando Tomás Pérez emprendía el viaje de Portugal a Buenos Aires.

TOMÁS PÉREZ, OTRA BAJA DE PESO EN ARGENTINA

El periodista deportivo, Uriel Lugt dio a conocer que Tomás Pérez tendrá que seguir en el Porto, equipo que, en primer lugar, había confirmado el préstamo del jugador para jugar con la ‘Albiceleste’, pero, por una grave lesión de Nehuén Pérez se echaron para atrás.

Nehuén Pérez estará por fuera entre seis a ocho meses. Como los torneos no paran mientras se juega el Mundial, Porto lo pidió de vuelta. Sin embargo, todo se dio en medio del viaje del volante que ya estaba haciendo la escala en Madrid para llegar a Buenos Aires y tuvo que regresar a Portugal.

Tomás Pérez se dirigía a Argentina para iniciar los entrenamientos definitivos para mantenerse en la lista oficial de Argentina de cara al Mundial. Su ausencia pegará fuerte, dado que es uno de los jugadores que actúa en el exterior y, que, nuevamente, su equipo decide por encima del anhelo, sueño y ambición de jugar una Copa del Mundo.

LAS FIGURAS QUE TENDRÍA ARGENTINA

Sin Franco Mastantuono ni Claudio Echeverri, se suma Tomás Pérez. No obstante, Diego Placente sí contará con importantes figuras como Santino Andino, goleador de Godoy Cruz. También estarán Ian Subiabre de River Plate, Milton Delgado de Boca Juniors, Maher Carrizo de Vélez Sarsfield y Alejo Sarco, este de Bayer Leverkusen.

A falta de oficializar a los convocados finales para afrontar el Mundial Sub-20, la AFA señaló cómo será la semana de concentración que irá del lunes 15 al sábado 20 de septiembre, día en el que harán un ensayo de fútbol. Luego viajarán con destino a Chile para ultimar detalles de cara al debut contra Cuba.