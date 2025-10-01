Argentina sufre contratiempo: confirman baja sensible para lo que resta del año

Octubre será un mes clave para las pretensiones claras de las selecciones que afrontarán el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. La penúltima ventana de las Fechas FIFA del año tendrá a Argentina que deberá superar sus primeros dos retos ante sus similares de Venezuela y de Puerto Rico el viernes 10 y lunes 13 de octubre.

Luego de esta ventana de Fecha FIFA, las selecciones afrontarán la última ventana del 2025 con los partidos amistosos de noviembre. Por ahora, Argentina no ha confirmado sus rivales, pero seguramente estará por oficializar a sus oponentes para tener más regularidad de cara al Mundial. Sin embargo, ya hay grandes problemas para Lionel Scaloni.

Y es que, Argentina sufrió un fuerte contratiempo para los partidos que cierran el 2025. Lionel Scaloni conoció por medio de un club de la Champions League que no podrá contar con un referente en estos últimos cuatro partidos del año. Se trata nada más ni nada menos que del defensor, Facundo Medina.

FACUNDO MEDINA SE PERDERÁ LO QUE RESTA DEL 2025

Argentina logró sellar la clasificación para el Mundial de manera anticipada y la idea es poder llegar con la regularidad deseada para defender la corona en el Mundial de 2026 que sería el último de Lionel Andrés Messi y de Nicolás Otamendi. Sin duda alguna, estos juegos de octubre y noviembre serán definitivos para empezar a armar la convocatoria definitiva de la Copa del Mundo.

En medio de esa planificación, el Olympique de Marsella reveló la infortunada noticia que pone contra las cuerdas a Lionel Scaloni con Facundo Medina que esperaba ser de la partida en los próximos encuentros para instalarse en la lista oficial del Mundial.

Marsella venció al Ajax en la Champions League y después de la victoria, el club francés afirmó que, “Facundo Medina sufrió un esguince en el tobillo derecho y estará apartado de los terrenos de juego durante casi dos meses. El Olympique de Marsella le desea a Facundo una pronta recuperación y espera verle lo antes posible de vuelta en los terrenos de juego”.

Bajo esas condiciones, todo parece indicar que Facundo Medina, quien tuvo una que otra convocatoria en las Eliminatorias Sudamericanas no será de la partida en los cuatro partidos que le restan a Argentina en este año. Su regreso podría darse apenas para marzo cuando se disputen la última ventana de la Fecha FIFA previo al Mundial.

LIONEL SCALONI TENDRÍA TRES NOVEDADES EN ESTAS FECHAS FIFA DEL 2025

Todavía no ha sacado la lista oficial para disputar los amistosos contra Venezuela y Puerto Rico. Seguramente Lionel Messi encabezará la convocatoria, pero fue un misterio por su salida antes de cerrar las Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador. El astro argentino se perdió el último partido y ahora espera volver a guiar a la ‘Albiceleste’ por el Mundial.

Sin embargo, lo que se afirma en Argentina es que el entrenador campeón del mundo y de América podría tener en cuenta a grandes novedades para estructurar el equipo de cara a la Fecha FIFA en 2025. Agustín Giay, Lautaro Rivero y Aníbal Moreno serían los nuevos jugadores dentro del combinado nacional para los últimos amistosos.

Con esto, el lateral derecho y el volante de Palmeiras podrían ser novedades pensando en el cambio generacional para el Mundial o para el futuro de la ‘Albiceleste’. Además de Lautaro Rivero de 21 años que juega en River Plate.