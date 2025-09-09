Argentina sufre: expulsión y baja para el debut en el Mundial 2026

La Selección Argentina cerró la jornada 18 de las Eliminatorias Sudamericanas con un sabor agridulce frente a Ecuador, en un partido que estuvo marcado por la expulsión de Nicolás Otamendi. El experimentado defensor central, uno de los referentes en la última línea de la Albiceleste, vio la tarjeta roja tras una fuerte entrada sobre el atacante local Ever Valencia, una acción que generó protestas y dejó al campeón del mundo con un jugador menos en un compromiso de alta intensidad.

El incidente se produjo en el segundo tiempo, cuando la paridad en el marcador mantenía el encuentro cargado de tensión. Otamendi, fiel a su estilo combativo, fue al piso en busca de cortar un avance rival, pero su imprudencia le costó caro: el árbitro principal no dudó en sancionarlo con la expulsión directa, al considerar que la acción comprometía la integridad física del futbolista ecuatoriano. Aunque algunos compañeros reclamaron clemencia, la decisión fue inapelable y significó un duro golpe para los dirigidos por Lionel Scaloni.

Más allá del impacto inmediato en el compromiso, lo más delicado para Argentina está en la sanción que acarrea esta tarjeta. Según el reglamento vigente de la FIFA, las amonestaciones y expulsiones obtenidas en el proceso eliminatorio tienen validez en la Copa del Mundo 2026, por lo que Otamendi no podrá estar presente en el debut de los campeones del mundo. La noticia no solo preocupa al cuerpo técnico, sino que también abre un interrogante sobre quién ocupará su lugar en la defensa durante la primera jornada del certamen.

La ausencia de Otamendi es significativa, no solo por lo que representa dentro del campo, sino también por su papel como líder en el vestuario. A sus 36 años, el zaguero del Benfica mantiene una vigencia envidiable y se ha consolidado como uno de los futbolistas de confianza de Scaloni en los últimos años. Su voz de mando y experiencia en citas internacionales resultan claves en un plantel donde la renovación convive con los históricos que levantaron la Copa en Qatar 2022.

Argentina, que aún no conoce a sus rivales para la fase de grupos, tendrá que planear su estreno mundialista sin un jugador que suele ser titular indiscutido en la zaga central. Nombres como Cristian Romero, Lisandro Martínez o Germán Pezzella aparecen como principales opciones para suplirlo, aunque el entrenador también podría considerar a jóvenes que vienen pidiendo pista en el proceso. La decisión, sin duda, marcará la preparación en los meses previos al torneo.

El propio Otamendi, consciente de la magnitud del error, abandonó la cancha con gesto de frustración, mientras sus compañeros intentaban reacomodarse en el campo. Aunque la Albiceleste logró terminar el encuentro sin mayores sobresaltos, la expulsión se convirtió en el gran titular de la noche y en un recordatorio de que incluso los más experimentados pueden quedar expuestos a la severidad del reglamento.

Con este panorama, la campeona del mundo tendrá que afrontar su camino en el Mundial con una baja sensible desde el arranque. Lo cierto es que la expulsión de Otamendi no solo impacta en el cierre de las Eliminatorias, sino que también proyecta una sombra sobre el futuro inmediato de Argentina en la cita más esperada del planeta fútbol.