Argentina toma medidas: la noticia sobre Messi que cambiaría todo en Eliminatorias

El argentino Gerardo Martino, técnico del Inter Miami, aseguró este viernes que está convencido de que Leo Messi va a llegar "muy bien" a los 'playoffs' de la MLS y que lo único que necesita es "ritmo de competencia".



"Leo se va a ir poniendo cada vez mejor conforme sume 90 minutos. Obviamente Leo no necesita hacer trabajo físico diferenciado en entrenamiento, sino necesita ritmo de competencia", afirmó Martino en la rueda de prensa previa al partido de este sábado en casa contra el Charlotte.

"Cada vez que sume 90 minutos me da la pauta que va a llegar muy bien a los 'playoffs' porque además de los partidos con nosotros, tiene los partidos con la selección", añadió.



Messi, de 37 años, volvió a competir hace dos semanas tras estar dos meses de baja por una lesión en el tobillo derecho. Marcó dos goles y dio una asistencia en su regreso en la victoria contra el Philadelphia Union y el Inter Miami no pasó del empate contra Atlanta y New York City.

"Tenemos muchas esperanzas de que él llegue en muy buena forma a los 'playoffs'", insistió Martino.



El Inter Miami, líder del Este de la MLS, ya está clasificado para la postemporada y va lanzado hacia la conquista del Supporters' Shield' al mejor equipo de la temporada regular.

Lo cierto es que esta noticia no solo le cae bien al Inter Miami, pues la Selección de Argentina también podría contar con Messi para la fecha FIFA del mes de octubre y los próximos días serán determinantes para conocer si hay cambios en la lista de convocados de Scaloni para sus dos partidos del décimo mes del año.

Argentina se prepara para sus partidos de la fecha de octubre en donde enfrentará a Venezuela el 10 de octubre y recibirá a Bolivia en el 15 del mismo mes, siendo dos partidos sin mucha exigencia para el equipo que es líder de las Eliminatorias con 18 puntos, seguido de Colombia con 16 unidades sumadas en ocho encuentros disputados.