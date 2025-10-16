Argentina volvió a humillar a Colombia con polémica celebración

Llegó a su fin la instancia de las semifinales y junto con ello también el sueño de la Selección Colombia para hacer historia clasificando por primera vez a una final del Mundial Sub 20 al terminar cayendo por la mínima diferencia ante Argentina.

Con una solitaria anotación por parte de Mateo Silvetti al minuto 72 del compromiso, la 'albiceleste' se vuelve a convertir en finalista de un Mundial Sub 20 y nuevamente llega como candidata a quedarse con el título. Sin duda alguna los argentinos tienen una buena base de jugadores jóvenes, que tienen buen fútbol, pero también saben como provocar a sus rivales e hinchas, tal como lo hicieron recientemente en la celebración en los camerinos tras clasificar a la final.

Argentina celebró con "El ritmo que nos une" su clasificación

La Selección de Argentina sigue haciendo historia y se encamina a su sexto título mundial en esta categoría sub 20, lo que la afianzaría como la como la escuadra más campeona con un total de 7 títulos si llega a ganarle a Marruecos en la gran final.

Los argentinos se caracterizan por su gran cantidad de estrellas futbolísticas que han venido surgiendo con el pasar de los años, pero también por la mentalidad ganadora que tienen desde muy jóvenes, tal como lo han venido demostrando los actuales participantes de la competencia, pero la cual también tiende a intimidar e incluso humillar a sus rivales, algo que poco a poco incomoda más porque no es una actitud correcta hoy en día.