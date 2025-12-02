Argentina vs Bolivia EN VIVO, 2 de diciembre: hora y canal Liga de Naciones

Nueva fecha de la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL que poco a poco empieza a llegar a instancias definitivas para decidir a las dos clasificadas y a las dos que jugarán la repesca dependiendo de la tabla de posiciones.

El partido que se jugará en el Estadio Florencio Sola de Banfield entre Argentina vs Bolivia tiene realidades distintas con una selección ‘Albiceleste’ que viene de descansar y que, además, sueña con conseguir una segunda victoria para sumar siete puntos, mismos que la líder actual, Colombia.

Por su parte, la selección de Bolivia apenas sumó su primer punto en la competencia después de igualar en condición de local frente a Colombia. Las bolivianas tendrán que sacar adelante ese envión anímico que significa sacarles puntos a las líderes.

Argentina viene de descansar en la fecha pasada y tendrá que regresar con victoria para no perder pisada ante las selecciones que están clasificadas en este momento que son Colombia y Venezuela. Bolivia espera salir del fondo de la tabla y acercarse a los puestos de repechaje, dependiendo también de lo que pase con los demás partidos en disputa.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE ARGENTINA VS BOLIVIA POR LA LIGA DE NACIONES FEMENINA DE LA CONMEBOL ESTE MARTES 2 DE DICIEMBRE

El partido entre Argentina vs Bolivia de la cuarta jornada de la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL cuenta con realidades distintas con una selección que está invicta, y otra que apenas suma una unidad. El juego se podrá ver a partir de las 6 de la tarde hora de Colombia y tendrá señal por el canal Win Sports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ARGENTINA VS BOLIVIA

Colombia, Ecuador y Perú: 6:00 P.M.

México: 5:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 7:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8:00 P.M.