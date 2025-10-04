Actualizado:
Sáb, 04/10/2025 - 15:38
Argentina vs Italia EN VIVO HOY 4 de octubre: como ver el Mundial sub 20
Argentina busca una victoria para terminar como mejor equipo de la fase de grupos.
El Grupo D del Mundial Sub 20 de 2025 vivirá este sábado uno de sus duelos más atractivos: Argentina e Italia se enfrentarán con el liderato en juego. Los sudamericanos llegan con paso perfecto tras imponerse con autoridad a Cuba (3-1) y Australia (4-1), mientras que los europeos suman cuatro puntos, producto de su triunfo frente a los oceánicos y un vibrante empate 2-2 con los caribeños.
El conjunto dirigido por Diego Placente ha mostrado una versión sólida y convincente. Con un medio campo dinámico y un ataque liderado por jóvenes promesas del fútbol argentino, la Albiceleste ha sabido combinar intensidad y eficacia. “Queremos mantener la identidad, ser protagonistas en todos los partidos”, declaró el entrenador, quien busca clasificar de manera anticipada a los octavos de final y asegurar el primer lugar del grupo.
Por su parte, Italia ha demostrado ser un rival incómodo, con una propuesta equilibrada que mezcla talento técnico y disciplina táctica. Los dirigidos por Carmine Nunziata llegan motivados tras rescatar un punto en su último compromiso y con la convicción de que un triunfo ante Argentina los catapultaría directamente a la siguiente fase.
El encuentro promete emociones fuertes y un choque de estilos entre dos potencias históricas del fútbol juvenil. Mientras Argentina busca prolongar su racha ganadora, Italia quiere reivindicar su poderío europeo y enviar un mensaje al resto del torneo. En juego no solo está el primer lugar del grupo, sino también la confianza de cara a la fase decisiva del campeonato.
🏆 #U20WC— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 4, 2025
🗓️ Grupo D - Fecha 3
⚽️ #Argentina 🇦🇷 🆚 #Italia 🇮🇹
🕘 20.00
👨🏻⚖️ Keylor Herrera (Costa Rica)
🏟️ Estadio Elías Figueroa Brander
📌 Valparaiso, Chile
📺 @telefe y @DSports
📝 https://t.co/kYF0wlwvZX pic.twitter.com/HzM3T5xjOM
Argentina vs Italia EN VIVO 4 de octubre: hora y canal para el Mundial sub 20
El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en DirecTV
Horarios del partido
Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:00
Colombia, Ecuador y Perú: 18:00
Bolivia y Venezuela: 19:00
