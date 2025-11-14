Cargando contenido

Argentina y México se enfrentan por el Mundial Sub-17 de Catar 2025
Escudos de la Selección de Argentina y de México
Pixabay
Fútbol
Actualizado:
Vie, 14/11/2025 - 07:20

Argentina vs. México EN VIVO: Mundial Sub-17 ¿dónde ver? HOY viernes 14 de noviembre

Un clásico de los mundiales de fútbol tiene su partido en este certamen orbital.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Argentina vs. México 

El partido correspondiente a uno de los cruces de dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de Catar 2025, se llevará a cabo este viernes 14 de noviembre a partir de las 9:45 a.m., duelo que se podrá ver en Colombia y Latinoamérica por DirecTV Sports (en Bolivia por Entel TV). 

Lea también: El Salvador tocó fondo y hay una pésima noticia para Bolillo Gómez

En México y países de Centroamérica se podrá ver el partido por las señales de TUDN y ViX, mientras que en Estados Unidos se tendrá que sintonizar fuboTV, Fox Soccer Plus y Telemundo Deportes. De igual manera, se podrá disfrutar del compromiso de manera internacional por la plataforma digital de FIFA+. 

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 9:45 horas 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 10:45 horas 

Argentina, Uruguay y Brasil: 11:45 horas 

ET Estados Unidos: 9:45 horas                                      

PT Estados Unidos: 6:45 horas 

España: 15:45 horas. 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Selección Argentina

Argentina

Imagen

Selección Argentina

Imagen

Selección de México

Imagen

Transmisión en vivo

Imagen

Señal en vivo

Imagen

Mundial sub 17

Cargando más contenidos

Fin del contenido