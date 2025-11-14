Actualizado:
Vie, 14/11/2025 - 07:20
Argentina vs. México EN VIVO: Mundial Sub-17 ¿dónde ver? HOY viernes 14 de noviembre
Un clásico de los mundiales de fútbol tiene su partido en este certamen orbital.
Hora y canal de TV para ver EN VIVO Argentina vs. México
El partido correspondiente a uno de los cruces de dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de Catar 2025, se llevará a cabo este viernes 14 de noviembre a partir de las 9:45 a.m., duelo que se podrá ver en Colombia y Latinoamérica por DirecTV Sports (en Bolivia por Entel TV).
En México y países de Centroamérica se podrá ver el partido por las señales de TUDN y ViX, mientras que en Estados Unidos se tendrá que sintonizar fuboTV, Fox Soccer Plus y Telemundo Deportes. De igual manera, se podrá disfrutar del compromiso de manera internacional por la plataforma digital de FIFA+.
Más horarios para ver el partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 9:45 horas
Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 10:45 horas
Argentina, Uruguay y Brasil: 11:45 horas
ET Estados Unidos: 9:45 horas
PT Estados Unidos: 6:45 horas
España: 15:45 horas.
